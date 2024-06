Włoska prawica wzmocniona. Wysokie poparcie

Premier Włoch Giorgia Meloni, której partia Fratelli d’Italia (Bracia Włosi) wygrała wybory do Parlamentu Europejskiego, uzyskując około 28 procent głosów, oświadczyła w nocy z niedzieli na poniedziałek, że jej rząd jest na forum G7 i UE „silniejszy od wszystkich” poprzednich.

Szefowa włoskiego rządu była „jedynką” na wszystkich listach swojego ugrupowania.

W wystąpieniu w sztabie wyborczym swojego ugrupowania Meloni powiedziała, trzy dni przed szczytem G7 w Apulii: „Włochy prezentują się na forum G7 i w Unii Europejskiej z rządem silniejszym od wszystkich innych. To satysfakcja i również wielka odpowiedzialność”.

Komentując wynik całej rządzącej we Włoszech centroprawicy, która według sondaży uzyskała łącznie około 46 proc. głosów, premier stwierdziła: „To jest komunikat od Włochów: idźcie dalej i róbcie to z jeszcze większą determinacją, jeśli to możliwe”.

Widzieli, że nadchodzimy, ale nie zdołali nas zatrzymać - powiedziała na zakończenie, przypominając wygrane przez jej partię wybory parlamentarne we wrześniu 2022 roku.

Włoska prasa komentując wyniki, podkreśla, że gabinet w Rzmie będzie jeszcze silniejszy. Dziennik „Il Messaggero” ocenił, że „Meloni się wzmocniła”. Zwraca uwagę na to, że jej partia odniosła lepszy wynik niż w wyborach parlamentarnych półtora roku temu.

Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP)

