Szef PiS: Tusk systemowo rujnuje nasze szanse rozwojowe!

W Przysusze trwa kongres oraz Rada Polityczna Prawa i Sprawiedliwości. Do zebranych zwrócił się Prezes PiS, Jarosław Kaczyński. Podsumował dotychczasowe „dokonania” rządu Donalda Tuska**.

Oto opinie byłego premiera w kwestiach mających związek z rozwojem gospodarczym, zmianami prawnymi, finansami publicznymi, szansami rozwojowymi polityką rolną i czy polityką społeczną:

Cały nasz program społeczny, gospodarczy przeciwdziałania wielkim kryzysom (…) opierał się o naprawę finansów publicznych i to w tej chwili wali się w gruzy. To jest naprawdę piekielnie mocne uderzenie. (…) Bank narodowy jest dzisiaj atakowany, próbuje się zmienić szefa banku narodowego. A po co? Bo chcą wprowadzić euro! Bo takie mają zobowiązanie! A euro to kolejne zubożenie, to kolejne zmniejszenie naszych szans

Zostało zakwestionowane nasze bezpieczeństwo i to na dwa sposoby. Jeden odnosi się do naszego bezpieczeństwa wewnętrznego, takiego zwykłego, codziennego bezpieczeństwa obywateli - także bezpieczeństwa w zakresie pewności zatrudnienia. Drugi odnosi się do bezpieczeństwa całego narodu, a co za tym idzie, bezpieczeństwa państwa. Na tym polu bulwersuje ograniczanie, odwlekanie tego wszystkiego, co podjęliśmy, choć było to trudne.