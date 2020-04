Sasin: Będziemy chronić polskie, strategiczne spółki przed przejęciami

Rozpoczęty cztery miesiące temu wezwaniem Orlenu na zakup akcji Energi proces przejęcia kapitałowego energetycznej spółki przez PKN wpisał się paradoksalnie w strategię działań antykryzysowych podejmowanych, a właściwie zapowiadanych dopiero przez rząd w ramach ochrony polskich, strategicznych spółek i przedsiębiorstw przed przejęciami

Ochrona polskich, strategicznych przedsiębiorstw, a także mniejszych firm, które w czasie kryzysu mogą stać się atrakcyjnym aktywem dla funduszy, także spoza UE, czyli upraszczając - ochrona przed przejęciem przez obcy kapitał, jest już „na wokandzie” – mówi o tym premier Mateusz Morawiecki, mówi otwarcie wicepremier Jadwiga Emilewicz. Konkretne działania zapowiada też minister aktywów państwowych, wicepremier Jacek Sasin.

Zarówno wicepremier Sasin, jak i Daniel Obajtek. prezes PKN ORLEN, nie ukrywali podczas briefingu prasowego na temat transakcji, że przejęcie gdańskiej Energi przez bogatego inwestora jest dla energetycznej firmy bardzo korzystnym rozwiązaniem możliwych problemów związanych z niezbędnymi inwestycjami. W tle pojawiało się też możliwe przejęcie strategicznej spółki w opałach przez obcy kapitał.

Przejmowanie słabszych ekonomicznie firm, przedsiębiorstw bardziej podatnych na wahania rynku przez polskich, stabilnych inwestorów to dobry kierunek. Orlen jest dzisiaj stabilną firmą i choć oczywiście odczuwa przecież skutki kryzysu związanego z pandemią, ma bardzo solidne, niezagrożone fundamenty finansowe – powiedział nam wicepremier Sasin. - To Orlen jest firmą, która może sobie pozwolić na to, by pozyskać firmę podatną na takie zagrożenia związane z kryzysem (a firmy energetyczne do nich należą) i przyjąć ją pod swoje skrzydła. Wykorzystując synergię wiele można zyskać, stąd konsolidacje i przejęcia przez większe, stabilne spółki to rozwiązanie, które pozwoli zbudować duże, silne podmioty gospodarcze. Takie, które będą bardziej odporne na to, co się dzieje na rynku.