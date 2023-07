Polacy spokojni o ceny energii elektrycznej

Ponad 70 proc. Polaków nie obawia się sytuacji na rynku energii elektrycznej – wynika z najnowszego badania, które zostało przeprowadzone przez Polski Komitet Energii Elektrycznej. Blisko ¾ ankietowanych nie odczuwa żadnego niepokoju związanego ze skutkami kryzysu energetycznego. To głównie zasługa działań spółek energetycznych i rządu.

-Rządowa Tarcza Solidarnościowa zamroziła ceny energii na poziomie tych z 2022 roku. Dzięki temu polscy odbiorcy mają jedną z najniższych cen energii elektrycznej w Europie i praktycznie nie odczuli kryzysu energetycznego. Jednocześnie ceny energii w Polsce należą do najniższych w Europie - zaznacza Jakub Kowaleczko, wiceprezes ds. handlowych Enea SA.

Niestety, w przestrzeni medialnej wciąż pojawiają się przekazy, które manipulują informacją o rynku energii. Opublikowane zostały m.in. grafiki, które sugerują, że cena energii elektrycznej w Polsce jest najwyższa na kontynencie. To jawna próba wprowadzenia w błąd, ponieważ pokazywane są ceny na rynku SPOT, które nie mają żadnego wpływu na cenę dla odbiorcy końcowego. Firmy energetyczne działają odpowiedzialnie i zabezpieczają energię dla swoich klientów z wielomiesięcznym wyprzedzeniem, a nie na rynku SPOT – podkreśla wiceprezes Kowaleczko.

Rynek SPOT – co to takiego?

To inaczej tzw. rynek dnia następnego i rynek dnia bieżącego, gdzie zakup energii następuje po hurtowych cenach aktualnie notowanych na Towarowej Giełdzie Energii. Notowania odbywają się codziennie, włączając w to także dni świąteczne. Ceny energii na rynku SPOT ulegają wahaniom i najczęściej rosną w godzinach prognozowanego najwyższego zapotrzebowania i spadają wtedy, gdy popyt na energię ze źródeł konwencjonalnych jest niższy, czyli w godzinach nocnych i w godzinach, w których prognozowana jest wysoka generacja energii elektrycznej z OZE. Na tym rynku kontrakty można zawierać nawet na konkretne godziny. Transakcje są tu realizowane w horyzoncie od jednego dnia do kilku godzin od zawarcia transakcji, czyli dostawa kupionej energii następuje w bardzo krótkim czasie od zawarcia kontraktu.

Na poziom cen na rynku SPOT wpływa wiele czynników np. pogodowe i powiązany z nimi poziom wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Wysoka generacja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych powoduje, że cena energii na rynku SPOT będzie relatywnie niższa. Z kolei na wzrost cen może mieć wpływ wysokie zapotrzebowanie na energię elektryczną w określonych godzinach, podczas niskiej produkcji z OZE i jednocześnie mniejszej dostępności konwencjonalnych jednostek produkujących energię np. z węgla i gazu.

Firmy energetyczne dla swoich klientów kupują energię na rynku terminowym, czyli ze znacznym, wielomiesięcznym, a nawet rocznym wyprzedzeniem przed okresem dostawy prądu do odbiorcy końcowego. Dlatego też ceny energii elektrycznej na rynku SPOT nie determinują cen dla odbiorcy końcowego.

Rządowa Tarcza Solidarnościowa chroni Polaków

Enea to koncern odpowiadający za bezpieczne dostawy energii do 2,7 mln klientów, który wspiera Rządową Tarczę Solidarnościową. Dzięki niej odbiorcy energii chronieni są przed drastycznymi podwyżkami cen energii, które są m.in. jednym ze skutków agresji Rosji na Ukrainę.

Co należy podkreślić, klienci Enei dzięki Rządowej Tarczy Solidarnościowej w ramach założonych limitów płacą tylko 0,51 zł za kWh.

Tylko w I kwartale 2023 r. na zamrożenie cen energii, czyli pomoc polskim rodzinom, Grupa Enea przeznaczyła blisko miliard złotych. Te pieniądze gwarantują Polakom stabilną sytuację dla odbiorców indywidualnych oraz przedsiębiorstw i stałą cenę za prąd, która została zamrożona na poziomie z 2022 r.

Tarcza Solidarnościowa, wprowadzona przez rząd i spółki energetyczne, promuje tych, którzy będą oszczędnie gospodarować energią elektryczną. Dzięki tym rozwiązaniom każdy klient indywidualny Enei nie tylko oszczędzi przynajmniej 2 000 zł, lecz także może uzyskać dodatkowy bonus. Ci, którzy w okresie od 1 października 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku zużyją nie więcej niż 90% energii w stosunku do energii zużytej od 1 października 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku, dostaną 10% zniżki na rachunku za energię w przyszłym roku.

