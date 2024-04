Sasin: czas, gdy rząd Polski dbał o Polaków, minął

CPK nie będzie, NABE i transformacji też. Horrendalnie wysokie podwyżki i zabijanie jakiejkolwiek konkurencyjności polskich firm. Przepisy robione pod Siemensa i zachodnie koncerny – wskazuje były wicepremier

Każdy dzień tej wiosny przynosi coraz bardziej niepokojące informacje z gospodarki. Zwykłych Polaków coraz bardziej niepokoi perspektywa dramatycznego wzrostów kosztów utrzymania, którą zapoczątkowała podwyżka stawki VAT na żywność od 1 kwietnia i wywołany nią wzrost cen żywności

W trakcie pandemii COVID-19, kiedy wprowadzaliśmy tarcze antykryzysowe i wspieraliśmy przedsiębiorców, nazywano to rozdawnictwem. Kiedy w największym kryzysie surowcowym w historii obniżyliśmy ceny gazu, zarzucano nam ręczne sterowanie i łamanie prawa. Po wybuchu wojny, gdy wprowadzaliśmy tarcze antyinflacyjne, mówiono o kupowaniu wyborców – przypomina Jacek Sasin były wicepremier w rządzie Zjednoczonej Prawicy.

To nie było kupowanie głosów. To była pomoc zwykłym ludziom i wsparcie dla firm, by mogły przetrwać w tych ekstremalnie trudnych i nieprzewidywalnych czasach. Czas, gdy rząd Polski dbał o Polaków, minął. Ale te czasy wrócą – uważa były minister aktywów państwowych.