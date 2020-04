Litwini otwierają granice, likwidują ograniczenia

Litewski rząd znosi ograniczenia wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa. Od 11 maja znikną prawie wszystkie restrykcje. Otwarte będą granice a od 10 maja wznowione loty

To już kolejny etap łagodzenia restrykcji. Kwarantanna obowiązująca w kraju zostanie zakończona 11 maja. Obywatele Litwy będą mogli wyjeżdżać z kraju bez ograniczeń a dzień wcześniej zostaną wznowione loty. Dotychczas, w ramach walki z rozwojem epidemii, z Litwy pozwalano wyjeżdżać tylko tym osobom, które wracały do stałego miejsca zamieszkania, bądź udawały się do pracy.

Dzisiejsza decyzja oznacza, że likwidowane są wszystkie ograniczenia - powiedział minister zdrowia Aurelijus Veryga. Podkreślił jednak, że wjeżdżających na Litwę nadal będą obowiązywały wszelkie wymogi kwarantanny, na przykład samoizolacja.

Od 10 maja Litwa wznowi loty, na które zezwoli rząd na wniosek resortu spraw zagranicznych. Szef MSZ Linas Linkeviczius poinformował, że jako pierwsze zostanie wznowione połączenie lotnicze Frankfurt-Wilno-Frankfurt.

Od najbliższego poniedziałku targowiska na Litwie będą działały bez żadnych ograniczeń. Wznowione zostaną zajęcia sportowe nie tylko na świeżym powietrzu, ale też w salach z zachowaniem bezpiecznej odległości. W szpitalach przywrócone zostaną operacje planowe oraz inne zabiegi pod warunkiem, że placówki zadbają o specjalne pomieszczenie dla chorych na koronawirusa.

Rząd złagodził też warunki noszenia maseczek w miejscach publicznych. Znoszony jest obowiązek przykrywania nosa i ust poza granicami miejscowości, jeżeli w promieniu 20 metrów nie będzie innych osób za wyjątkiem rodziny.

Środowa decyzja litewskiego rządu o łagodzeniu warunków kwarantanny jest już trzecią w ciągu ostatnich dwóch tygodni. W ramach pierwszego etapu zezwolono na otwarcie sklepów, ale tylko tych, które mają bezpośrednie wejście od zewnątrz. Pozwolono też na wjazd do kraju obcokrajowców, którzy mają na Litwie rodziców, dzieci, współmałżonków lub opiekunów.

Przed tygodniem została wznowiona praca wszystkich sklepów, również tych znajdujących się w dużych centrach handlowych. Częściowo zostały otwarte targowiska.

Od poniedziałku rozpoczęły działalność ogródki kawiarniane, muzea, biblioteki i zakłady fryzjerskie; zostały otwarte parki, ogrody zoologiczne; sportowcy przygotowujący się do igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich wznowili treningi.

Kwarantanna na Litwie obowązuje do 11 maja. Litewski resort zdrowia poinformował w środę, że w kraju ogólna liczna zakażeń koronawirusem wynosi 1377; zmarło dotychczas 45 osób.

