Leszczyna: nowe zasady sprzedaży alkoholu na stacjach

Trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy regulującej sprzedaż napojów alkoholowych na stacjach benzynowych. Mają pojawić się w nim ograniczenia dot. handlu alkoholem w godzinach nocnych.

„Będę chciała przedstawić Zespołowi Programowania Prac Rządu ustawę, która ograniczy nocną sprzedaż alkoholu na stacjach paliw. Jeśli projekt zostanie zaakceptowany przez Komitet Stały Rady Ministrów, będziemy go procedować jesienią” – zapowiedziała Leszczyna na antenie Polsat News. Jak zaznaczyła, zakończono w tej sprawie analizy „i wcale nie jest tak, jak grzmieli niektórzy, że po wprowadzeniu nowych regulacji wszystkie stacje w Polsce upadną”. Wyraziła przekonanie, że dochód stacji z tytułu sprzedaży alkoholu nie jest dla nich kluczowy.

Przeciwnicy wprowadzenia ograniczeń nie zgadają się z taką argumentacją. Podnoszą, że rola stacji już dawno wykroczyła poza „miejsce, w którym tankuje się samochody”. Dla wielu lokalnych społeczności, szczególnie na prowincji, są to często jedyne powszechnie dostępne sklepy z kącikiem gastronomicznym w promieniu kilkunastu kilometrów, a w dodatku czynne przez całą dobę.

Jeśli chodzi o ilościowy udział alkoholi w sprzedaży w przypadku typowej stacji benzynowej, rzeczywiście jest on niewielki. Jednak marże uzyskiwane na handlu paliwami są minimalne – sięgają 10-30 gr/l. Dużo wyższe, dwucyfrowe marże występują w przypadku produktów spożywczych, w tym alkoholi i wyrobów tytoniowych. Właśnie dlatego znaczenie takiego asortymentu dla dochodowości placówki handlującej paliwami jest istotna.

Małpki na razie nie do ruszenia

Pytana o to, czy nie warto pójść szerzej i ograniczyć sprzedaż alkoholu również w sklepach nocnych lub zakazać tzw. małpek, powiedziała: „jest to domeną samorządów i wiele samorządów w tym kierunku idzie. W przypadku tzw. małpek obowiązuje regulacja unijna, i nie możemy tu wprowadzić prostego zakazu„.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), którymi posługuje się m.in. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA), alkohol wpływa na ponad 200 chorób i znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia. Jego nadużywanie skraca życie średnio o 16 lat.

E-papierosy też na cenzurowanym

Odnosząc się z kolei do zakazu jednorazowych e-papierosów i możliwości jego wyprowadzenia do wakacji powiedziała, że miała nadzieję, iż będzie to możliwe bez notyfikacji unijnej. Dodała, że przygotowane są trzy projekty w tej sprawie. Jeden z nich zawiera szybką ścieżkę, która obejmuje osoby do 18 roku życia. Chciałabym żeby ten projekt wszedł do prac rządu jeszcze przed wakacjami. Mógłby wówczas zacząć obowiązywać już jesienią, jednocześnie z wdrożeniem dyrektywy UE ws. aromatyzowanych płynów do e-papierosów – powiedziała minister zdrowia.

