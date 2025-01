Uwaga! "Pryszczyca" w Niemczech. Mięso trafi do Polski?

10 stycznia 2025 r. niemieckie służby weterynaryjne poinformowały o stwierdzeniu pierwszego od 37 lat przypadku pryszczycy u trzech wołów domowych (water Buffalo; Bubalus bubalis), utrzymywanych hobbystycznie w gospodarstwie liczącym łącznie 14 sztuk zwierząt. Gospodarstwo zlokalizowane jest w odległości około 70 km od granicy z Polską, w gminie Hoppegarten, w powiecie Maerkisch-Oderland, kraj związkowy Brandenburgia. Rząd Wielkiej Brytanii zakazał importu mięsa z Niemiec, natomiast rząd Polski nakazał przeprowadzenie kontroli.

Władze Brandenburgii wprowadziły 72-godzinny zakaz przemieszczeń zwierząt. Zakaz obowiązuje od 11 stycznia. Wyznaczono również obszary objęte ograniczeniami: zapowietrzony - w promieniu 3 km od ogniska oraz zagrożony - w promieniu 10 km wokół ogniska. Ponadto rozpoczęto dochodzenie epidemiologiczne, aby ustalić źródła choroby, a w promieniu 1 km uśmiercono wszystkie zwierzęta z gatunków wrażliwych.

Pryszczyca

Pryszczyca jest zakaźną i zaraźliwą chorobą wirusową zwierząt parzystokopytnych domowych oraz dzikich. Na zakażenie najbardziej wrażliwe jest bydło, następnie świnie, owce i kozy. Kraj, w którym wystąpi pryszczyca ma obowiązek likwidacji stad, w których stwierdzono zakażenia. W związku z tym jest narażony na bardzo duże straty ekonomiczne w przemyśle mięsnym oraz w hodowli.

Niezbędne informacje

Wszystkie informacje dotyczące pryszczycy, dróg zakażenia, ochrony zwierząt przed chorobą, objawów i przebiegu choroby, zasad jej monitoringu i zwalczania oraz przepisów prawnych związanych z pryszczycą są dostępne pod adresem: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/pryszczyca.

Również pod tym linkiem można pobrać plik z informacjami Głównego Lekarza Weterynarii dla posiadaczy bydła, owiec, kóz, świń oraz innych zwierząt parzystokopytnych nt. pryszczycy.

Wielka Brytania wprowadziła zakaz importu, a Polska kontrolę!

Rząd Wielkiej Brytanii ogłosił we wtorek zakaz sprowadzania bydła, trzody chlewnej i owiec oraz wielu rodzajów mięsa i nabiału z Niemiec po wykryciu w tym kraju pierwszego od prawie 40 lat ogniska silnie zakaźnej pryszczycy (FMD). „Rząd zrobi wszystko, co konieczne, by chronić rolników w naszym kraju przed ryzykiem stwarzanym przez pryszczycę” – oświadczył cytowany w komunikacie brytyjski wiceminister ds. bezpieczeństwa żywności Daniel Zeichner.

Wdrożone zostały rygorystyczne kontrole transportów zwierząt wrażliwych na chorobę wjeżdżających na terytorium Polski oraz procedury informacyjno-komunikacyjne dotyczące zagrożenia w stosunku do hodowców świń i przeżuwaczy, przemysłu mięsnego oraz lekarzy wolnej praktyki w Polsce. Wdrożono również ścisłą współpracę z organami władz weterynaryjnych Niemiec oraz z Komisją Europejską - informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

