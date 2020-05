Fortuna za wskazanie podpalacza znad Biebrzy

Prywatni fundatorzy złożyli się na gigantyczną nagrodę za wskazanie sprawcy pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym (BbPN), który w ubiegłym tygodniu strawił 10 proc. powierzchni BbPN, w tym wyjątkowo cenne przyrodniczo obszary.

Jest rekordowa nagroda za informacje pozwalające zidentyfikować, ująć i udowodnić czyn podpalacza terenów Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Prywatni donatorzy założyli się na kwotę 126 tys. zł za wskazanie sprawcy pożaru – poinformował w internecie dyrektor BbPN Andrzej Grygoruk.

Jak podkreślił na wysokość nagrody ma głównie wpływ wpłata 100 tysięcy złotych od anonimowego wpłacającego z Gdyni.

Dyrektor BbPN poinformował też o wynikach zbiórki na zrekompensowanie strażakom z okolicznych Ochotniczych Straży Pożarnych kosztów akcji gaśniczej.

Dziś 29.04.2020 r. na godz. 7.30 wpłynęło na konto „darowizna pożar 2020” 3.485.760,35 zł. Wpłaciło 37.524 darczyńców. Wpłaty na wskazane konto będziemy przyjmowali do dnia 5 maja 2020 roku do godz. 24.00. Następnego dnia podamy końcową, zebraną kwotę. Obecnie cztery Powiatowe Komendy Państwowej Straży Pożarnej, które koordynowały akcje na terenie swoich powiatów, podsumowują koszty akcji prowadzone przez Ochotnicze Straże Pożarne oraz przedstawią propozycje rozdziału zebranej kwoty - podał dyrektor BbPN.

Przypomnijmy, że wielodniowy (19 -25 kwietnia) pożar w tzw. basenie centralnym BbPN strawił blisko 6 tys. hektarów wyjątkowo cennych przyrodniczo obszarów. Koszty akcji gaśniczej wynoszą co najmniej 6 mln zł.

Jeszcze wczoraj trwało dogaszanie miejsc tlącego się torfu pomiędzy wsią Polkowo i Grzędami oraz gaszenia powstałego zarzewia ognia w Lesie Wroceńskim. Do 30.04.2020 r. wojsko będzie utrzymywało most przez Biebrzę we Wroceniu, do ewentualnej przeprawy na pożarzysko. Strażacy, służby BbPN oraz żołnierze z I Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej na quadach penetrują ciągle obszar pożarzyska. Trwają też pierwsze inwentaryzacje przyrodnicze na spalonym obszarze - informował jeszcze 29 kwietnia dyrektor Andrzej Grygoruk.