Kolejne 3 mln masek do ochrony twarzy od Orlenu

PKN ORLEN sprowadził właśnie do Polski kolejną partię blisko 3 mln jednorazowych masek do ochrony twarzy. Zakup środków ochrony to ważny element szerokiego zaangażowania koncernu we wsparcie w walce z pandemią koronawirusa

Wykorzystujemy każdą możliwość, żeby pomóc Polakom w trudnym czasie pandemii. Zwiększamy zakupy środków ochronnych, dla tych którzy na co dzień zaangażowani są w ratowanie zdrowia i życia Polaków. Działamy kompleksowo. Przekazujemy też środki finansowe oraz niezbędny sprzęt medyczny na potrzeby służby zdrowia oraz służb mundurowych – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Maski ochronne Orlenu / autor: PKN Orlen

Do tej pory koncern zakupił już 15 mln masek ochronnych. Pierwsza partia, ok. 3,7 mln sztuk dotarła do Polski kilka tygodni temu. W ubiegłym tygodniu zostało sprowadzone kolejne 8,3 mln masek ochronnych. Zapewniają one bezpieczeństwo osób zaangażowanych bezpośrednio w walkę z pandemią oraz wykorzystywane są na wewnętrzne potrzeby Grupy ORLEN. Partia blisko 3 mln masek, która dziś trafiła do kraju, również wesprze działania rządu zmierzające do ograniczania rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce.

W sumie na walkę z pandemią PKN ORLEN przeznacza ponad 100 milionów złotych. Pomoc otrzymują przede wszystkim placówki medyczne, służby mundurowe, a także personel oraz podopieczni Domów Pomocy Społecznej.

mw, mat prasowe PKN Orlen