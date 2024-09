Orlen inwestycje. Co z kompleksem w Gdańsku?

Dwa lata temu Orlen zapowiedział budowę nowoczesnego kompleksu petrochemicznego w Gdańsku, we współpracy z Saudi Aramco i SABIC. Media doniosły o rzekomym wstrzymaniu inwestycji, jednak Orlen wyjaśnia, że projekt formalnie nie został rozpoczęty, więc nie mógł zostać wstrzymany. Sprawę skomentował na platformie X były prezes Orlenu, Daniel Obajtek: „Grupa ORLEN dokonuje kolejnej zbrodni inwestycyjnej. To właśnie w Gdańsku, wraz ze strategicznym partnerem, mieliśmy rozwijać drugą część petrochemii. W trakcie połączenia ORLENU z Lotosem pod tę inwestycję kupiliśmy około 50 hektarów, kolejne 50 było na etapie negocjacji. Kolejna utracona szansa na rozwój polskiej gospodarki”.

Dwa lata temu PKN Orlen ogłosił plan budowy kompleksu petrochemicznego w Gdańsku we współpracy z Saudi Aramco i SABIC.

Tereny pod inwestycję, o powierzchni 47 ha, kupiono jeszcze w latach 2014 i 2021 i miały być wykorzystane do rozbudowy petrochemii.

„Niebawem przystąpimy do analiz studium wykonalności kompleksu petrochemicznego w Gdańsku, zazwyczaj takie analizy trwają około półtora roku” - powiedział dziennikarzom Daniel Obajtek w styczniu 2023 roku w Gdańsku.

W gdańskiej rafinerii planowano budowę nowoczesnych instalacji petrochemicznych, które miały kosztować miliardy dolarów. Ich celem było wytwarzanie surowców potrzebnych do produkcji codziennych artykułów, takich jak środki higieny, odzież ochronna, części do samochodów, sprzęt AGD i elektronika.

W piątek Telewizja wPolsce24 poinformowała, że tej inwestycji nie będzie.

Głos Grupy Orlen

Portal Trójmiasto zapytał Orlen o aktualny stan realizacji zapowiadanej inwestycji.

Prowadzone były jedynie analizy koncepcji takiej inwestycji, podobnie jak w przypadku wielu innych projektów. Nie została m.in. określona konfiguracja inwestycji, zakres instalacji, które miałyby potencjalnie wejść w skład projektu, a także infrastruktura niezbędna do jej realizacji, nie dokonano także analizy rynkowej sprzedaży produktów czy wyboru technologii. Nie został także rozpoczęty kluczowy proces zakupowy tj. kontraktacja wykonawcy. Dopiero po podjęciu tych kroków możliwe jest podpisanie umów na wykonawstwo instalacji i podjęcie finalnej decyzji inwestycyjnej, do czego jednak nie doszło - informuje biuro prasowe Orlenu.

„ Stracona inwestycja”

Całą sprawę skomentował poseł Kacper Płażyński, podkreślając, że ta inwestycja miała przynieść rozwój i korzyści dla całego miasta.

„_Od 13 grudnia niemal codziennie dowiadujemy się o kolejnej straconej szansie na rozwój naszego kraju. Dzisiejsze wieści o wycofywaniu się Orlenu z wielkiej inwestycji petrochemicznej w Gdańsku nie powinny więc dziwić. I, szczerze mówiąc, nie dziwią. Już nawet nie dlatego, że zgodnie z logiką obecnej władzy wszystko, co „pisowskie” musi zostać zniszczone. Im przede wszystkim brakuje kompetencji, pracowitości, już nie mówiąc o jakiejkolwiek wizji. Zwrócę więc tylko uwagę na kilka najbardziej bulwersujących faktów. Po pierwsze, Orlen zakupił już działkę pod budowę – to 47-hektarowy teren, gotowy do przeprowadzenia inwestycji. Po drugie, firma nie potrafi nawet w miarę spójnie wytłumaczyć, dlaczego wycofuje się z budowy instalacji, dzięki którym gdańska rafineria miała radykalnie zwiększyć swoje możliwości wytwarzania produktów petrochemicznych i chemicznych. Po trzecie, ani władze Gdańska, ani politycy Platformy Obywatelskiej z Gdańska nie pisnęli w obronie inwestycji, która miała naszemu miastu przynieść rozwój i zyski_” - podsumowuje poseł.

Jak dodaje, „będę domagał się wyjaśnień w tej sprawie od firmy i nadzorującego jej działanie (mam nadzieję, że wciąż ktoś tam to robi) Ministerstwa Aktywów Państwowych. Liczę też, że wesprze mnie w tym prezydent Gdańska.”

„ Zamiast inwestować, zwalniacie”

Ruch Grupy Orlen skomentował były prezes, Daniel Obajtek.

„Grupa ORLENdokonuje kolejnej zbrodni inwestycyjnej ❗️❗️❗️ To właśnie w Gdańsku, wraz ze strategicznym partnerem, mieliśmy rozwijać drugą część petrochemii. W trakcie połączenia ORLENU z Lotosem pod tę inwestycję kupiliśmy około 50 hektarów, kolejne 50 było na etapie negocjacji. Zamiast inwestować - zwalniacie doświadczonych managerów, którzy znajdują zatrudnienie w międzynarodowych koncernach. Kolejna utracona szansa na rozwój polskiej gospodarki” - alarmuje były prezes Orlenu.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Co się dzieje? Kolejny raz tąpnięcie w przemyśle!

Ale nowinka! Miniatom w kontenerze

Nowa lista najbogatszych krajów świata. Gdzie Polska?

X, Telewizja wPolsce24, jb

»» Rozmowa z prof. Zbigniewem Krysiakiem o ideologicznych pomysłach Brukseli na gospodarkę na antenie telewizji wPolsce24 – oglądaj tutaj: