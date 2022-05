Dzień Strażaka. Ofiarność i odwaga w ratowaniu życia i mienia

Niech święty Florian prowadzi nas w życiu osobistym i służbowym. Każdy strażak będzie ofiarny i mężny w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i mienia, nawet z narażeniem życia - powiedział komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak podczas piątkowych centralnych obchodów Dnia Strażaka.

Centralne obchody Dnia Strażaka rozpoczęły się w piątek o godz. 11 na placu Piłsudskiego w Warszawie. W uroczystości bierze udział prezydent Andrzej Duda.

Szef Państwowej Straży Pożarnej przypomniał historię powstania Państwowej Straży Pożarnej.

Swoistym kamieniem węgielnym do powstania naszej formacji były dwie ustawy przyjęte przez Sejm w sierpniu 1991 roku. To był błysk geniuszu, który dał początek formacji mundurowej do prowadzenia wszelkich działań ratowniczych - powiedział nadbryg. Bartkowiak.