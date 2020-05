Polska i Czechy wezwane do pełnego otwarcia granic

Minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas wezwał w sobotę Polskę i Czechy do pełnego otwarcia granic, by umożliwić swobodny przepływ osób i towarów. „Europa żyje z tego, że jest Europą bez granic” - powiedział z okazji otwarcia granicy niemiecko-luksemburskiej.

Maas spotkał się z szefem MSZ Luksemburga Jeanem Asselbornem na moście na rzece Mozeli między niemieckim Perlem a luksemburskim Schengen.

„Dzisiaj pokazujemy, że strefa Schengen nie została pokonana przez wirusa, że strefa Schengen powraca do życia” - podkreślił Asselborn.

W mijającym tygodniu Unia Europejska naciskała na otwarcie granic wewnętrznych i umożliwienie podróżowania, ale zaleciła, by granice zewnętrzne pozostały zamknięte dla większości podróżujących przynajmniej do połowy czerwca, by uniknąć drugiej fali infekcji w pandemii koronawirusa.