Szef niemieckiego MSW: Polacy pełnią ważną służbę dla Europy

Odnosząc się do dramatycznej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, p.o. federalnego ministra spraw wewnętrznych Horst Seehofer wezwał w piątek do solidarności z Polską. „Polacy pełnią tam ważną służbę dla całej Europy” - powiedział gazetom Funke Mediengruppe.

Dlatego należy pomóc polskiemu rządowi w zabezpieczeniu granicy zewnętrznej, a wszystkie państwa UE muszą działać razem. „Musimy teraz liczyć na poparcie całej demokratycznej światowej opinii publicznej dla naszej polityki” - oświadczył polityk CSU.

Praktyka Łukaszenki, polegająca na przerzucaniu migrantów samolotami rejsowymi z Bliskiego Wschodu na Białoruś i dalej do granicy z Polską, jest „bardzo paskudną metodą polityczną”, której należy położyć kres. „Nazywamy to hybrydowym zagrożeniem, gdzie ludzie są wykorzystywani do destabilizacji UE, a zwłaszcza Niemiec - nie można pozwolić, aby to zapanowało na świecie” - oznajmił.