COVID-19 może się przyczynić do śmierci tysięcy dzieci

Pomimo kryzysu Polacy wciąż chętnie pomagają innym - jak podał dziś UNICEF do tej pory zebrano ponad 700 tysięcy złotych na rzecz dzieci dotkniętych klęską głodu w Czadzie. Oznacza to, iż pomimo postępującego kryzysu gospodarczego nadal chętnie dzielimy się tym co mamy.