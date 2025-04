Ponad 15 mln dzieci potrzebuje pomocy

Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) alarmuje, że już ponad 15 mln dzieci w Sudanie potrzebuje pomocy humanitarnej w związku z toczącą się w tym kraju wojną domową. Podkreślono, że przemoc wobec nieletnich przybiera często drastyczną postać.

W specjalnym komunikacie UNICEF podkreślono, że tylko w ciągu ostatnich kilku dni w obozach dla uchodźców w Al Faszir - stolicy prowincji Północny Darfur, a także w obozach Zamzam i Abu Shouk zabito co najmniej 23 dzieci oraz 9 pracowników organizacji pomocowych. Szacuje się, że od początku roku w Al Faszir zginęło lub uszczerbek na zdrowiu odniosło ponad 140 dzieci. Wśród form przemocy fizycznej wobec nieletnich wymieniono m.in. okaleczanie, uprowadzenia, a także gwałty i inne formy przemocy seksualnej.

Zniszczone życie milionów dzieci

W Sudanie trwa obecnie największy kryzys humanitarny na świecie, ale świat nie zwraca na to uwagi. Dwa lata przemocy i przesiedleń zniszczyły życie milionów dzieci – podkreśliła dyrektor generalna UNICEF Catherine Russell.

Nie tylko zabójstwa, gwałty, uprowadzenia i głód

Dodała, że częstymi zjawiskami są ataki na szkoły i szpitale oraz odmawianie dostępu do pomocy humanitarnej.

Bez pilnych działań kryzys humanitarny w Sudanie może przerodzić się w jeszcze większą katastrofę. Przemoc wobec dzieci, głód i choroby nasilają się - podkreśliła Russell.

Ostrzegła też, że zbliżająca się pora deszczowa, która trwa od maja do października, „wiąże się z występowaniem powodzi, a co za tym idzie wzrostem zagrożenia niedożywieniem i chorobami”. Podkreśliła, że w latach 2022-24 ok. 60 proc. najpoważniejszych przypadków niedożywienia „miało miejsce właśnie w tym czasie”.

„Wzywam wszystkie strony do poszanowania życia i ochrony ludności cywilnej, w tym dzieci oraz pracowników organizacji humanitarnych, zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z międzynarodowego prawa humanitarnego. Wszelkie działania wojenne w obozach Zamzam i Abu Shouk muszą natychmiast ustać” – napisała dyrektor generalna UNICEF.

Wojnę domową w Sudanie toczą byli sojusznicy, którzy w 2021 r. obalili popierany przez Zachód rząd i przejęli władzę. Dwa lata później spór między przywódcą kraju, generałem Abdel Fattahem al-Burhanem i ważną w przeszłości postacią w sudańskiej armii, Mohamedem Hamdanem Dagalo przerodził się w wojnę domową.

Konflikt i jego ofiary

Według ONZ i lokalnych władz konflikt pochłonął już życie ponad 20 tys. osób i zmusił do przesiedlenia 14 mln mieszkańców kraju. Eksperci z amerykańskich uniwersytetów szacują liczbę ofiar śmiertelnych nawet na około 130 tysięcy. Wojna domowa w Sudanie często określana jest mianem największej katastrofy humanitarnej na świecie.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

pap, jb

Zaskakujący zwrot w sprawie sprzedaży TVN

Złoto świeci jasno, ale na jak długo?

Czy Bruksela mści się za polski eksport do USA?

»»Najdroższe Święta Wielkanocne od lat. Efekt rządów Tuska – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24