Wygrywamy razem na lotto.pl

Gracze na lotto.pl i w aplikacji LOTTO każdego dnia wygrywają pieniądze. Jednocześnie aktywnie wspierają walkę z koronawirusem i jego skutkami. Totalizator Sportowy wraz z Fundacją LOTTO przekazuje na ten cel 10 000 000 zł.

Na kwotę 10 000 000 zł składają się: wsparcie finansowe i rzeczowe, udzielone przez Totalizator Sportowy za pośrednictwem Fundacji LOTTO oraz 10 proc. środków ze sprzedaży gier i loterii przez www.lotto.pl. Kwota ta cały czas rośnie.

Środki trafiają do placówek medycznych w całej Polsce, gdzie zapotrzebowanie na pomoc wciąż jest ogromne. Wsparcie otrzymały już szpitale w Tychach, Lublinie, Tomaszowie Mazowieckim, Warszawie, Jarosławiu i Sanoku. Pieniądze pozwolą na zakup sprzętu medycznego i materiałów ochrony osobistej oraz na badania laboratoryjne w kierunku COVID-19. Kilkadziesiąt szpitali otrzyma 90 samochodów do przewozu personelu medycznego, pacjentów i transportu leków.

To dopiero początek. Z każdym kupionym online zakładem i losem powiększa się pula środków na wsparcie walki z koronawirusem i jego skutkami.

Od półtora roku w gry i loterie LOTTO wygrane padają na dwa sposoby - w punktach sprzedaży i przez internet. Wygrać można naprawdę duże sumy. W kwietniu jeden z graczy online wygrał 2 000 000 zł w Lotto, a kolejny 814 333 zł w Eurojackpot.

Najnowszą grą, która pozwala wygrywać online, jest Szybkie 600. Już trzeciego dnia od premiery internetowy gracz zdobył główną wygraną. Przez cały rok otrzymywać będzie co tydzień 600 zł. W Szybkim 600 główne wygrane padają często. Do tego w grze dochodzą niespodziewane, wysokie premie. Teraz szczęście dostępne jest z komputera i tabletu. Częste losowania stwarzają aż 260 szans dziennie na wygraną. Główna wygrana to 600 zł (a ze zwiększoną stawką nawet 6 000 zł) wypłacane co tydzień przez cały rok. By zagrać online w Szybkie 600, wystarczy zarejestrować się na stronie lotto.pl i wytypować 6 z 32 liczb. Grać można na chybił trafił lub wybierając swoje szczęśliwe liczby. Aby dać losowi więcej szans, warto grać od razu na więcej losowań