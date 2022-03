Zakłady Specjalne Totalizatora Sportowego na rzecz Ukrainy

Już jutro rozpocznie się sprzedaż Zakładów Specjalnych – gry liczbowej Totalizatora Sportowego, właściciela marki LOTTO, z której cały przychód zostanie przekazany na pomoc Ukrainie. Zakłady Specjalne będą dostępne we wszystkich punktach LOTTO od 18 marca do 3 kwietnia 2022 roku – tego dnia odbędzie się także losowanie

Zakłady Specjalne są organizowane przez Totalizator Sportowy z ważnych powodów. W przypadku tej edycji każdy, kto nabędzie zakład, będzie mógł pomóc obywatelom Ukrainy, a jednocześnie zyskać szansę na wygraną. Aby zagrać, wystarczy udać się do punktu LOTTO i zakupić zakład, w którym typuje się 5 z 45 liczb. Koszt zakładu to 10 zł (w tym 2 zł dopłaty). Wygrana będzie wypłacana za trafienie trzech, czterech lub pięciu liczb, a wysokość wygranych zależy od kwoty stawek wpłaconych przez graczy.

Po raz pierwszy w historii Zakładów Specjalnych Totalizator Sportowy wszystkie środki uzyskane ze sprzedaży (z wyłączeniem dopłat) przekaże na cel społeczny, którym w tym przypadku jest pomoc Ukrainie. Zostaną one przeznaczone na doraźną pomoc mieszkańcom tego kraju, jak i na zaspokajanie ich przyszłych potrzeb. Wszelkie koszty organizacji gry, w tym wartość wygranych, pokrywa Totalizator Sportowy, a 8 z 10 zł wydanych przez graczy na zakład trafi na wsparcie Ukrainy. Pozostałe 2 zł to wartość ustawowych dopłat, które zgodnie z obowiązującymi przepisami trafią m.in. na rozwój polskiego sportu i kultury.

Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, od 66 lat realizuje misję działania na rzecz społeczeństwa. W dużej mierze dotyczy ona sportu i kultury, ale jako firma odpowiedzialna społecznie, wielokrotnie niosła pomoc także w innych obszarach. W związku z inwazją Rosji na Ukrainę spółka – wraz z Fundacją LOTTO im. Haliny Konopackiej, której jest fundatorem – podjęła działania mające na celu wsparcie Ukrainy.

Wobec informacji o wybuchu wojny i rosnących potrzebach mieszkańców Ukrainy, firma rozpoczęła organizację pomocy ofiarom agresji. Już od samego początku Fundacja LOTTO im. H. Konopackiej realizuje bieżące zakupy i dostarcza środki niezbędne przybyłym do Polski Ukraińcom. W związku z ogromną liczbą napływających uchodźców Fundacja koordynuje działania punktu pomocy przy Dworcu Zachodnim w Warszawie działającym przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, w którego obsługę zaangażowani są wolontariusze, w tym m. in. pracownicy Totalizatora Sportowego. Zapewnia on pomoc prawną i możliwość realizacji darmowych połączeń telefonicznych. Na miejscu można odpocząć, otrzymać poczęstunek, wydzielony jest także pokój dla matki z dzieckiem. Ponadto uruchomiono również program wolontariatu pracowniczego „Kumulacja Dobrej Woli – Teraz Ukraina!”, dzięki któremu pracownicy Totalizatora Sportowego mogą aktywnie jako wolontariusze wspierać przybyłych Ukraińców – także w godzinach pracy. Jednocześnie pracownikom spółki udostępniono wewnętrzną platformę do wymiany informacji o aktywnych zbiórkach oraz akcjach krwiodawstwa.

Totalizator Sportowy działa na rzecz Ukrainy również na poziomie międzynarodowym. Z jego inicjatywy oraz partnerów z Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii, zawieszono w strukturach organizacji European Lotteries podmioty z Białorusi i Rosji. Organizacja zarekomendowała także swoim członkom zaprzestanie przyjmowania zakładów na rosyjskie oraz białoruskie drużyny i ligi.

Działania pomocowe zrealizowane przez Totalizator Sportowy na rzecz Ukrainy są aktualizowane na bieżąco w specjalnej zakładce na stronie: https://www.totalizator.pl/zaangazowanie/pomoc-ukrainie/.