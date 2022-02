Zmiany w grze Eurojackpot, większe wygrane i nie tylko

Dostępną w Polsce europejską grę liczbową Eurojackpot czeka szereg dużych zmian

Najważniejszą nowością będą dwa losowania gry tygodniowo – do obecnych piątkowych dojdą losowania we wtorki, co oznacza więcej szans na wygraną w tygodniu. Z kolei maksymalna pula na główne wygrane zwiększy się z 90 do 120 milionów euro, czyli do ponad pół miliarda złotych! Zmiany zajdą także w zasadach typowania liczb – typować będziemy 5 z 50 i 2 z 12 liczb. Cena zakładu Eurojackpot pozostanie taka sama i będzie wynosić 12,50 zł.

Nowe zasady zaczną wchodzić w życie od soboty 19 marca. Od tego dnia zmieni się sposób typowania liczb: z pierwszego zbioru nadal typujemy 5 z 50, ale z drugiego będziemy typować 2 z 12 (obecnie 2 z 10), co sprawi, że kumulacje w grze będą jeszcze wyższe. Dodatkowo zmieni się procentowy podział puli na wygrane, dzięki czemu przewidywany jest wzrost wartości wygranych w każdym stopniu. Liczba stopni wygranych pozostanie bez zmian, a zatem nadal będzie ich 12.

Zmianie ulegnie także wysokość puli na wygrane. Warto podkreślić, że już teraz Eurojackpot oferuje graczom w Polsce wygrane idące w setki milionów złotych. Najwyższa polska wygrana w tej grze wyniosła do tej pory ponad 206 milionów złotych! Po zmianach w Eurojackpot do wygrania może być nawet 120 milionów euro, czyli ponad 500 milionów złotych ! Pula gwarantowana, od której zaczynamy grę, to równe 10 milionów euro (ponad 45 milionów zł).

Wtorkowe losowania odbywać się będą pomiędzy 20.15 a 21.00, piątkowe zaś bez zmian – między 20.00 a 21.00. W dniu losowania (wtorek i piątek) zakłady będzie można zawierać do godz. 19.00. Retransmisje z losowań dostępne będą jak dotychczas na lotto.pl. Pierwsze piątkowe losowanie Eurojackpot w nowej formule odbędzie się 25 marca, a pierwsze wtorkowe – 29 marca.

W związku ze zmianami tymczasowo ograniczone będzie zawieranie zakładów na wiele losowań. Od 26 lutego 2022 roku będziemy mogli zagrać na maksymalnie trzy kolejne losowania, od 5 marca na dwa, a od 12 marca już tylko na najbliższe. Od soboty 19 marca opcja gry na wiele losowań będzie ponownie dostępna – zagrać będzie można aż na 8 kolejnych losowań, a nie jak obecnie na 4.

Więcej szczegółów, w tym tabela wygranych obowiązująca od losowania w piątek 25 marca, znajduje się pod adresem: https://www.lotto.pl/eurojackpot/jak-grac#zmiany-w-eurojackpot-od-19-marca-2022-r.

