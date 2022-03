Nowe zasady w grze liczbowej EUROJACPOT

Zapowiedziane 17 lutego zmiany w grze Eurojackpot stały się faktem. Dziś odbędzie się pierwsze piątkowe losowanie na nowych zasadach, a pierwsze wtorkowe - już 29 marca

Częstsze losowania to więcej szans na wygrane w tygodniu. Kolejne obowiązujące już zmiany to zwiększenie limitu puli na wygrane z 90 do 120 milionów euro, czyli do ponad pół miliarda złotych! Zmieniły się również zasady typowania liczb – obecnie typujemy 5 z 50 i 2 z 12 liczb. Cena zakładu Eurojackpot pozostała bez zmian i wynosi 12,50 zł. Nowe zasady obowiązują od 19 marca (sobota). Od tego dnia typujemy 5 z 50 liczb z pierwszego zbioru, a z drugiego 2 z 12 (poprzednio 2 z 10). Takie rozwiązanie będzie miało wpływ na budowanie jeszcze wyższych kumulacji. Zmienił się także procentowy podział puli na wygrane. Dzięki tym zmianom przewidywany jest wzrost wartości wygranych w każdym stopniu. Liczba stopni wygranych pozostanie bez zmian, a zatem nadal będzie ich 12.

Eurojackpot od samego początku oferuje graczom w Polsce wygrane idące w setki milionów złotych. Najwyższa polska wygrana w tej grze to ponad 206 milionów złotych! Po zmianach w Eurojackpot do wygrania może być nawet 120 milionów euro, czyli ponad 500 milionów złotych! Pula gwarantowana, od której zaczynamy grę, to równe 10 milionów euro (ponad 45 milionów zł).

Wtorkowe losowania odbywać się będą pomiędzy 20.15 a 21.00, piątkowe natomiast bez zmian – między 20.00 a 21.00. Przypominamy, że w Eurojackot można zawrzeć zakłady od razu na więcej losowań – nawet 8 kolejnych. W dniach losowań (wtorek i piątek) zakłady będzie można zawierać do godz. 19.00. Retransmisje z losowań dostępne są na lotto.pl. Więcej szczegółów, w tym tabela wygranych obowiązująca od losowania w piątek 25 marca, znajduje się pod adresem: https://www.lotto.pl/eurojackpot/jak-grac#zmiany-w-eurojackpot-od-19-marca-2022-r. Zapraszamy do punktów LOTTO, na lotto.pl, a także grę poprzez aplikację! Życzymy wysokich wygranych!

Totalizator Sportowy/KG