Normy sanitarne: Jak je spełnić?

Powoli mija czas zamrożenia gospodarki ze względu na stan epidemiczny. Kolejne etapy zmniejszania obostrzeń planowane przez rząd zakładają powrót do pracy kolejnych pracowników i uruchamianie działalności przedsiębiorstw.

Zamrożenie gospodarki wygenerowało dla indywidualnych przedsiębiorców, ich pracowników oraz skarbu państwa miliardowe straty. Zniesienie wyśrubowanych obostrzeń pozwoli firmom na odbicie się od dna. Jednak powracając do pracy musimy być szczególnie ostrożni. Bez odpowiednich zabezpieczeń ściągniemy sobie na głowę kolejną falę zachorowań, które mogą zamrozić gospodarkę na znacznie dłużej.

– Apelujemy o rozsądne wykorzystanie tej sytuacji. Pamiętajmy, że koronawirus cały czas jest bardzo niebezpieczny. Wciąż może spowodować wzrost zachorowań i umieralności. Ponowne zamrożenie gospodarki spowoduje, że nawet najlepsza tarcza antykryzysowa nie pokryje wygenerowanych przez to kosztów – powiedziała Jolanta Sergot-Kowalska, eksperta Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP).

Ekonomiści z FPP obliczyli, że prawie dwumiesięczny lockdown wiązał się dla polskiej gospodarki z kosztem nawet 2 miliardów 200 milionów złotych dziennie. Do tego dochodzą jeszcze większe, indywidualne straty przedsiębiorców. Nie wiadomo, jak gospodarka zniesie kolejne zamrożenie. W związku z tym Federacja Przedsiębiorców Polskich apeluje – zaplanujmy powrót do pracy tak, by odpowiednio zabezpieczyć swoich pracowników, klientów i gości. Kontynuujmy działalność bezpiecznie i bez narażania zdrowia i życia. FPP udostępnia bezpłatne porady dla przedsiębiorców pod adresem porady@federacjaprzedsiebiorcow.pl, a firmy najlepiej radzące sobie z ochroną epidemiologiczną zostaną nagrodzone w konkursie #StrefaBezpiecznaOdCovid19. Zgłoszenia można nadsyłać na adres konkurs@federacjaprzedsiebiorcow.pl.