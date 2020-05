Prezydent: cieszę się ogromnie, że jest tyle optymizmu

- Cieszę się ogromnie, że w tej trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, jest wśród ludzi optymizm; chciałbym, żeby optymizm i poczucie wewnętrznej siły zawsze było naszą cechą - powiedział w sobotę w Maciejowicach (woj. mazowieckie) prezydent Andrzej Duda.

Prezydent podkreślił na konferencji prasowej na rynku w Maciejowicach, że cieszy się z panującego tam nastroju.

Prezydent RP Andrzej Duda (L) podczas wypowiedzi dla mediów, transmitowanej przed Telewizję Polską 23 bm / autor: PAP/Radek Pietruszka

Na te tematy rozmawiam i cieszę się ogromnie, że jest tyle optymizmu. Cieszę się ogromnie, że w tej trudnej sytuacji w jakiej znaleźliśmy się są uśmiechy. To bardzo dobrze, bo chciałbym, żeby optymizm i takie poczucie wewnętrznej siły było zawsze naszą cechą. Chciałbym, abyśmy dzięki temu umieli - także my jako współczesne pokolenie - przejść przez różne trudności” - podkreślił prezydent.

Dodał, że Polacy zawsze potrafili przejść przez najtrudniejsze okresy w naszej historii.

Cieszę się, że te pozytywne tutaj słowa, które słyszę o tym, że jest siła, że wracamy, one pokazują, że to w nas przetrwało przez pokolenia i dalej tacy jesteśmy. Bardzo państwu za to dziękuję” - powiedział prezydent, zwracając się do zgromadzonych na rynku.