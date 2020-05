E-papierosy alternatywą dla wycofywanych mentoli?

Od 20 maja nie można kupić w naszym kraju papierosów mentolowych. Tymczasem Polska należy do rynków z największym udziałem mentoli. Po te wyroby sięga nawet 30 proc. konsumentów, ale ponad połowa palaczy nie wie o nadchodzącym zakazie. I tu pojawia się problem, bo wiele osób deklaruje, że będzie kupowało te produkty na czarnym rynku – alarmuje Polska Izba Handlu

Zakaz handlu papierosami mentolowymi to efekt wdrożenia dyrektywy unijnej. Ich wycofanie będzie miało ogromny wpływ na handel detaliczny w Polsce. – Ta grupa produktów odpowiada za ok. 5–15 proc. obrotów małych i średnich sklepów. Obawiamy się wzrostu szarej strefy. W związku z tym zakazem blisko 20 proc. konsumentów deklaruje, że będzie kupowało papierosy na czarnym rynku – mówił Maciej Ptaszyński, wiceprezes PIH, podczas niedawnej konferencji prasowej. Zaapelował on do Ministerstwa Finansów i służb celnych o działania, które nie dopuszczą do zalania polskiego rynku papierosami niewiadomego pochodzenia i z przemytu, które nie spełniają norm jakości i mogą zawierać niebezpieczne dla zdrowia substancje.

Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych nie dotyczy jednak m.in. papierosów elektronicznych o takim smaku. Część palaczy skorzysta więc z alternatywy, która przez niektórych badaczy uważana jest za potencjalnie mniej szkodliwą od tradycyjnych wyrobów tytoniowych, a także wskazywana jako narzędzie wychodzenia z nałogu tytoniowego. Dr Marianna Gaca z laboratorium badawczego w Southampton mówi:

– W badaniach klinicznych nad e-papierosami obserwujemy znaczną redukcję biomarkerów, które mogłyby wskazywać na zachodzące w organizmie zmiany związane z chorobami odtytoniowymi.

Trzeba jednak z całą mocą podkreślić, że alternatywa, jaką stanowią tzw. nowe kategorie, podobnie jak tradycyjne wyroby tytoniowe, jest dostępna tylko dla osób dorosłych, które mogą dowiedzieć się o niej więcej dzięki kampanii „Masz wybór” (więcej na stronie www.maszwybor.pl), za którą stoi British American Tobacco.

Warto zauważyć, że w naszym kraju również istnieje silny ośrodek opracowywania i badania płynów nikotynowych. Jest on powiązany z największą siecią dystrybucji papierosów elektronicznych w Europie – eSmoking World. W Polsce istnieje 650 własnych punktów sprzedaży tej sieci i ok. 8 tys. w sklepach i na stacjach benzynowych. Natomiast pod Ostrzeszowem działa fabryka eSmoking Liquids, jeden z najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych w Europie. W Poznaniu mieści się natomiast eSmoking Institute, pierwsza w Europie instytucja wyspecjalizowana w badaniu płynów i aerozoli stosowanych w e-papierosach. Należy jednak pamiętać, że jedyny pewny sposób na uniknięcie ryzyka zachorowania na choroby odtytoniowe to rzucenie palenia oraz unikanie biernego wdychania dymu papierosowego.

