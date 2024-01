Koniec e-papierosów! Brytyjski rząd zaostrzy przepisy

Brytyjski rząd zapowiedział w poniedziałek wprowadzenie zakazu sprzedaży jednorazowych papierosów elektronicznych, co ma zatrzymać ich rosnące używanie przez dzieci. Wprowadzone zostaną też nowe przepisy, mające na celu zapobieganie ich sprzedaży nieletnim.

Wraz z zakazem jednorazowych e-papierosów zdelegalizowana zostanie sprzedaż wyrobów tytoniowych osobom urodzonym 1 stycznia 2009 roku lub później - nawet gdy już staną się pełnoletnie.

Wprawdzie sprzedaż e-papierosów osobom poniżej 18. roku życia już jest nielegalna, ale nieletni nie mają problemu z ich zakupem, a jak wskazuje rząd jednorazowe e-papierosy - często sprzedawane w mniejszych, bardziej kolorowych opakowaniach niż te wielokrotnego użytku - są „kluczowym czynnikiem, stojącym za alarmującym wzrostem używania e-papierosów wśród młodzieży”.

Jak każdy rodzic lub nauczyciel wie, jednym z najbardziej niepokojących trendów jest obecnie wzrost popularności e-papierosów wśród dzieci, dlatego musimy działać, zanim stanie się to endemiczne. Długoterminowe skutki e-papierosów są nieznane, a nikotyna w nich zawarta może być silnie uzależniająca, więc chociaż mogą one być użytecznym narzędziem pomagającym palaczom rzucić palenie, reklama skierowana do dzieci jest niedopuszczalna - oświadczył premier Rishi Sunak.