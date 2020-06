PARP: Ruszył konkurs dot. projektów cyfryzacyjnych

Firmy z sektora MŚP mogą składać wnioski w konkursie „100 najlepszych projektów na zwiększenie poziomu cyfryzacji w firmie” organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). W puli konkursu znajdują się 2 mln zł ze środków unijnych, wysokość nagród wynosi 20 tys. zł.

W konkursie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój mają zostać wyłonione innowacyjne rozwiązania, które zwiększają poziom cyfryzacji w przedsiębiorstwach. Technologie cyfrowe w oczywisty sposób pomagają stawić czoła nowym wyzwaniom, wzmocnić pozycję rynkową i wejść na nowy poziom rozwoju. W dobie pandemii nowoczesne technologie z jednej strony okazały się firmom niezbędne, ale też znacząco wpłynęły na ich rozwój i konkurencyjność, podkreślono.

Z punktu widzenia wielu branż ważne jest to, że w krótkim czasie podniosły się kompetencje cyfrowe klientów. Zaczęli oni korzystać z narzędzi, które wcześniej dla wielu z nich wydawały się niedostępne lub niepotrzebne. Tym samym rynek naturalnie się pogłębił. Jeśli biznes zechce teraz wykorzystywać cyfrowe narzędzie dla nawiązania czy utrzymania relacji z klientem, to ‘po drugiej stronie’ znajdzie przygotowanego partnera. Szersze stosowanie rozwiązań cyfrowych jest kierunkiem, z którym trzeba zdecydowanie zmierzać. W związku z wciąż zmieniającą się sytuacją firmy muszą być stale gotowe do funkcjonowania w niestandardowych i trudnych warunkach”= - powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski, cytowany w komunikacie.

Projekty zgłaszane do konkursu powinny wpisywać się w co najmniej jeden ze zgłoszonych obszarów: automatyzacja procesów w firmie, praca zdalna, wykorzystywanie rozwiązań chmurowych, wykorzystanie sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwo, e-commerce (handel prowadzony za pośrednictwem Internetu), obsługa klienta przez Internet, zarządzanie zasobami firmy z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych, analityka biznesowa (business intelligence, w tym wykorzystanie dużych zbiorów danych/big data), marketing internetowy, wykorzystanie technologii mobilnych. Zgłoszenia mogą być przesyłane przez firmy, których projekty zostały zrealizowane lub rozpoczęte nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku albo są planowane do wdrożenia maksymalnie 6 miesięcy od dnia aplikacji, wskazano również.

„To widać bardzo wyraźnie - cyfryzacja jest inwestycją w przyszłość. Firmy, które tego nie zauważają, zostaną w tyle, a w końcu silniejsi i technologicznie sprawniejsi wypchną je z rynku. Wsparcie unijne daje szansę na to, że ta inwestycja w przyszłość będzie łatwiejsza. By upowszechnić rozwiązania usprawniające działalność wielu firm, po zakończeniu realizacji projektów przez laureatów opublikujemy zbiór najlepszych praktyk. Chcemy promować dobre pomysły i zachęcać do ich naśladowania” - podsumowała prezes PARP Małgorzata Oleszczuk.

Wybór laureatów konkursu przewidziano na wrzesień br. Patronem konkursu jest Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Cyfryzacji.

