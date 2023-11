Ruszył nabór w konkursie mikrograntów dla seniorów

Rozpoczął się drugi nabór w konkursie mikrograntów dla poznańskich seniorów - poinformowały władze Poznania. Autorzy najlepszych pomysłów mogą otrzymać do 2,5 tys. zł na ich realizację.

Wsparcie mogą otrzymać np. inicjatywy międzypokoleniowe lub skierowane bezpośrednio dla seniorów.

Konkurs mikrograntów organizowany jest w ramach „Akademii Aktywności Senioralnej 2023” - czyli finansowanego przez miasto projektu, jaki realizuje Fundacja Inicjatyw Społecznych „It’s Up To You”. Mogą się do niego zgłaszać nieformalne grupy seniorów i seniorek, które mają pomysł na interesujące działania.