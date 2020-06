Huta Pokój ma dalej działać i utrzymać zatrudnienie

- Wierzyciele zadłużonej na 230 mln zł Huty Pokój w Rudzie Śląskiej - Węglokoks i bank PKO BP - przekazali w piątek zarządowi huty podpisane porozumienie, umożliwiające oddłużenie i przejęcie produkcyjnego majątku zakładu przez Węglokoks. Dzięki temu huta ma dalej działać i utrzymać zatrudnienie.

Zarząd zadłużonej Huty Pokój do poniedziałku ma potwierdzić ustalenia jedynych wierzycieli i podpisać porozumienie, które otworzy drogę do przekazania - w ramach spłaty części długu - części produkcyjnej huty do Grupy Kapitałowej Węglokoks, oraz umożliwi proces przyszłych inwestycji w oddłużonej hucie” - poinformował w piątek Węglokoks.