Przemysł. Reaktywacja stalowego giganta

Węglokoks rozpoczął w poniedziałek oficjalnie wytop stali w piecu łukowym Huty Częstochowa; za tydzień powinna ruszyć też walcownia zakładu. 17 lutego ma odbyć się przetarg na sprzedaż majątku huty, wycenionego na blisko 227 mln zł; Węglokoks - jako dzierżawca - ma prawo pierwokupu.

Marszałek woj. śląskiego Wojciech Saługa uznał, że ”transformacja to nie tylko zamykanie, ale także otwieranie pewnej produkcji„. Natomiast prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk wyraził nadzieję, że huta zostanie uznana za zakład strategiczny.

„Zakładamy, że za tydzień dokonamy rozruchu walcowni” - powiedział prezes Węglokoksu Tomasz Ślęzak. Dodał, że „pełny rozruch zakładu oczywiście potrwa jakiś czas: trzeba odbudować rynek, sieć kooperantów - to jeszcze trochę potrwa, ale najważniejsze zostało zrobione”.

Wiceprezes Węglokoksu i prezes należącej do niego spółki Huta Częstochowa Adrian Sienicki zasygnalizował współpracę z Agencją Rozwoju Przemysłu, dotyczącą zarówno finansowania procesu związanego z przywróceniem produkcji pod szyldem Węglokoksu, jak też planowanych dostaw produktów huty dla odbiorców z grupy Agencji.

Nawiązując do przetargu na sprzedaż majątku produkcyjnego huty z ceną wywoławczą 226,9 mln zł, Sienicki podkreślił, że koncern ma już „zabezpieczone znacznie więcej funduszy, natomiast wynika to raczej z samego charakteru działania huty„.

„Sam zakup huty to początek. Trzeba zapewnić kapitał pracujący, wsad, dzięki któremu być może też będzie konieczność wytrzymania trudnego czasu. Pan prezydent Trump zapowiedział wprowadzenie ceł: sama ta zapowiedź sprawiła, że przemysł zaczął się do tego przygotowywać i my również - odpowiednio gromadząc zapasy i zawierając partnerstwa” - wyjaśnił prezes Huty Częstochowa.