Po Pierwsze Rodzina: Nowy konkurs!

Do 27 czerwca br. organizacje pozarządowe mogą składać oferty w konkursie „Po pierwsze Rodzina!”. „Główne cele konkursu to skupienie wspólnotowej aktywności na trosce o rodzinę jako fundamencie ładu społecznego” - wskazuje szefowa MRPiPS Marlena Maląg.

„Z wielką przyjemnością mam zaszczyt ogłosić start konkursu +Po pierwsze Rodzina!+. Główne cele konkursu to skupienie wspólnotowej aktywności na trosce o rodzinę jako fundamencie ładu społecznego - również w aspekcie demograficznym. Chodzi o upowszechnienie informacji, kompetencji i narzędzi kształtujących dobrostan rodzin. Do wzięcia jest aż 6 mln zł” - powiedziała PAP minister Marlena Maląg.

Poinformowała, że oferty można składać do 27 czerwca br. Wysokość dotacji, o którą można się ubiegać, to od 50 tys. do nawet 1,5 mln zł. Nie jest wymagany wkład własny. Program adresowany jest do organizacji pozarządowych - stowarzyszeń, fundacji, organizacji kościelnych oraz spółdzielni socjalnych.

„Gorąco zachęcam do wzięcia udziału w konkursie, naprawdę warto. Wyniki ogłosimy do 15 lipca” - dodała szefowa MRPiPS.

Oferty należy składać poprzez formularz zamieszczony w systemie Witkac.pl. Aby to zrobić, należy założyć konto i zalogować się na stronie konkursu: www.witkac.pl/public/#/Contest/View/13171.

PAP/ as/