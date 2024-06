Konkurs "Pracodawca Godny Zaufania" w XIV edycji

Wystartował nabór do czternastej edycji Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania”, który od 2010 roku promuje przedsiębiorstwa zapewniające stabilne zatrudnienie, przyjazne środowisko pracy oraz otwartość na rozwój. Organizowany przez Fundację im. XBW Ignacego Krasickiego konkurs ma na celu wyróżnienie firm dbających o pracowników oraz prowadzących działalność zgodną z ideą zrównoważonego rozwoju. Firmy mogą zgłaszać swoje kandydatury do 30 września 2024 roku, wypełniając formularz na stronie www.pracodawcagodnyzaufania.pl. Konkurs nagradza firmy w 10 kategoriach, takich jak motywacja, rozwój i cyfryzacja, zdrowie oraz lider ESG. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 6 listopada 2024 roku podczas uroczystej gali.

W świecie pełnym niepewności, stabilność zatrudnienia staje się fundamentem zaufania. To nie tylko gwarancja stałego dochodu, ale także poczucie bezpieczeństwa, które umożliwia pracownikom pełne zaangażowanie w swoje obowiązki. Potwierdzają to badania z 2023 roku, przeprowadzone na zlecenie Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna. Okazało się, że dla 68 proc. ankietowanych stabilne zatrudnienie jest kluczowym czynnikiem w ocenie pracodawcy.

Jednak stabilność to nie wszystko. Dzisiejsi pracownicy, zwłaszcza młodsze pokolenia, oczekują od firm zaangażowania w szerszy kontekst społeczny i ekologiczny. Prospołeczne i proekologiczne postawy stają się nieodłącznym elementem zrównoważonego rozwoju. Aż 90 proc. respondentów badania docenia postawy proekologiczne firm, a 81 proc. – ich udział w akcjach charytatywnych.

Czynnik ESG jest istotny także w kwestiach związanych z zarządzaniem korporacyjnym - podkreśla Urszula Jóźwiak, prezeska Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego. Work-life balance, elastyczne godziny pracy i dbanie o zdrowie psychiczne pracowników to elementy, które najbardziej wpływają na zadowolenie z pracy.

Niezwykle ważna staje się też elastyczność form zatrudnienia. Chociaż 75 proc. pracowników preferuje model hybrydowy, to jednak umowa o pracę jest niezmiennie postrzegana jako gwarancja stabilizacji zawodowej. Dobre zarobki również wracają na listę priorytetów – dla 30 proc. ankietowanych są one kluczowe, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu do poprzednich lat.

Profesor Piotr Wachowiak z SGH wskazuje na związek pomiędzy potrzebą bezpieczeństwa a doświadczeniami z pandemii. Zwraca też uwagę na społeczną odpowiedzialność pracodawcy, który powinien dbać o fizyczny i psychiczny dobrostan swoich pracowników oraz wspierać ich rozwój osobisty i zawodowy.

Trzeba pamiętać także o społecznej odpowiedzialności pracodawcy. Odpowiedzialny pracodawca to taki, który dba o dobrostan swoich pracowników. Dobrostan rozumiany w trzech aspektach: kondycja fizyczna, zdrowie psychiczne oraz relację międzyludzkie. Zatem odpowiedzialny pracodawca to taki, który troszczy się o swoich pracowników. Ponadto, nowoczesny i społecznie odpowiedzialny pracodawca to taki, który angażuje swoich pracowników na różnych polach. Wspierając ich rozwój osobisty i zawodowy, dbając o inkluzywność, czy organizując wolontariat pracowniczy. Wtedy możemy mówić o pełnej harmonii na linii pracodawca-pracownik – dodaje Rektor SGH.

Dla 25 proc. badanych istotnym benefitem są możliwości dalszej edukacji. Jednak nawet najlepsze warunki zatrudnienia nie przekonają pracowników, jeśli firma charakteryzuje się dużą rotacją lub ma złą reputację. Stabilność i dobre imię firmy stają się zatem fundamentem zaufania.

Warunki zgłoszenia i harmonogram konkursu

W konkursie „Pracodawca Godny Zaufania” od 2010 roku firmy mogą ubiegać się o tytuł w dziesięciu kategoriach, takich jak motywacja, rozwój i cyfryzacja, zdrowie czy lider ESG. W tym roku nabór trwa do 30 września 2024 roku, a zgłoszenia można składać poprzez stronę www.pracodawcagodnyzaufania.pl. Uroczyste rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się 6 listopada 2024 roku podczas gali.

Harmonogram:

• Zgłoszenia można nadsyłać do 30 września 2024 roku.

• Kampania edukacyjna dotycząca dobrych praktyk w biznesie, składająca się z działań promocyjnych i wydarzeń specjalnych, trwa do listopada 2024 roku.

• Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas uroczystej gali 6 listopada 2024 roku.

Patronat nad tegoroczną edycją objęli m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich, Minister Zdrowia, Minister Rozwoju i Technologii oraz Prezydent m.st. Warszawy. Konkurs wspierają również liczne organizacje i media, co podkreśla jego znaczenie w kształtowaniu odpowiedzialnych postaw pracodawców w Polsce.

W tym kontekście, każdy z nas, jako pracownik lub pracodawca, jest częścią większej układanki, która zmienia oblicze rynku pracy. Konkurs „Pracodawca Godny Zaufania” pokazuje, że warto dążyć do ideału – firmy, która nie tylko zapewnia stabilne zatrudnienie i godne warunki pracy, ale także aktywnie uczestniczy w budowaniu lepszego świata.