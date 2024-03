Otrzymaj 857 142,00 zł. Nowy konkurs od MC

W ramach nowo otwartego konkursu, ministerstwo cyfryzacji przyzna 6 mln zł dla organizacji pozarządowych zajmujących się szkoleniami ICT dla kobiet - poinformował w piątek minister cyfryzacji, wicepremier Krzysztof Gawkowski. Resort chce, by w 2030 r. kobiety stanowiły przynajmniej 29 proc. specjalistów ICT.

Podczas piątkowej konferencji prasowej minister Gawkowski przywołał badania Eurostatu, według których w 2022 r. udział kobiet wśród specjalistów z dziedziny ICT (branże teleinformatyczne) w Polsce wynosił 16,7 proc., zaś w UE – 18,9 proc.

Nikogo nie trzeba przekonywać, że kobiety są wyjątkowo zaangażowane w pracy i bardzo dobrze wykształcone. Ponad połowa osób, które studiują w Polsce to kobiety. Potrzebujemy ich profesjonalizmu i umiejętności również w branżach informatycznych. Ale studia to niejedyna droga, zachęcamy również do szkoleń – chcemy je wspierać – powiedział wicepremier Gawkowski.

Przedmiot dofinansowania

Poinformował, że 6 mln zł zostanie przeznaczone na otwarty konkurs „Zostań cyfrową ekspertką”. W jego ramach będzie można uzyskać finansowanie na: realizację projektów z ofertą specjalistycznych szkoleń w zakresie ICT dla kobiet (np. programowanie, big data, sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, testowanie systemów, internet rzeczy, cloud computing, analityka systemów, grafika komputerowa); na szkolenia, które odpowiadają zapotrzebowaniu na rynku pracy w danym obszarze ICT lub planowanym rozwojem branż w określonym regionie/kraju; podniesienie zaawansowanych kompetencji cyfrowych kobiet i na konkurencyjność uczestniczek szkoleń na rynku pracy.

Edukacja i szkolenie

Szef resortu cyfryzacji dodał, że inicjatywa skierowana jest do organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową w zakresie edukacji lub szkoleń. Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji dla oferty na realizację zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 857 142,00 zł. Wkład własny nie jest wymagany. Do dofinansowania zostanie skierowana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów w danym makroregionie (jedna oferta na jeden makroregion). Postępowanie konkursowe dopuszcza możliwość składania ofert wspólnych.

Cel - specjalistki ICT

Obecna na konferencji dr Katarzyna Nosalska, specjalistka z dziedziny transformacji cyfrowej, wskazała, że celem ministerstwa jest, by w 2030 r. kobiety stanowiły przynajmniej 29 proc. specjalistów ICT.

Okrągły stół

Gawkowski zapowiedział też, że niedługo zostanie zorganizowany okrągły stół z udziałem kobiet zajmujących się szeroko pojętą problematyką cyfryzacji i kompetencjami cyfrowymi, które na rynku cyfrowym osiągnęły sukcesy.

Dodał, że cel okrągłego stołu to przede wszystkim rozmowa o wzroście liczby kobiet związanych z rynkiem ICT, wszystko co może prowadzić do nowych kompetencji oraz głębszego wejścia w świat nauki.”Dlatego resort cyfryzacji musi otwierać się na te przestrzenie” podsumował Gawkowski.

