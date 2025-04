RPP pod presją ceł Trumpa! Pierwsza obniżka już w maju?

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) obniży stopy procentowe o 125 pb w br., dokonując cięć po 50 pb w maju i lipcu oraz o 25 pb w listopadzie, prognozują ekonomiści banku Citi Handlowy. Według nich, ryzyko wpływu taryf celnych narzuconych przez USA zwiększy dezinflację i w przypadku zwiększonej konkurencji ze strony chińskich produktów inflacja CPI w Polsce może zbliżyć się do ok. 2 proc. na koniec przyszłego roku i da przestrzeń Radzie do luzowania polityki monetarnej do 3,5 proc. w 2026 r. z ryzykiem w dół.

„Nasza nowa ścieżka stóp procentowych zakłada znacznie szybsze cięcia stóp i nieco niższą stopę końcową w porównaniu do poprzedniego scenariusza. Obecnie zakładamy, że stopy zostaną obniżone o 50 pb w maju i lipcu oraz o kolejne 25 pb w listopadzie (poprzedni scenariusz zakładał trzy obniżki o 25 pb w 2025 r. począwszy od lipca). Ponadto uważamy, że stopa procentowa może spaść do 3,5 proc. w 2026 r., podczas gdy wcześniej oczekiwaliśmy, że dno cyklu wyniesie 3,75 proc. na początku 2027 r. Ryzyko pozostaje przechylone w dół, ponieważ nawet nominalna stopa procentowa na poziomie 3,5 proc. oznaczałaby wciąż relatywnie podwyższoną realną stopę procentową” - czytamy w „Poland Economics View: Forecast update - Faster rate cuts, slightly lower terminal rate.

Pojawił się czynnik dezinflacji wywołanej cłami w USA

Ekonomiści banku Citi Handlowy wskazują, że ”zmieniając swoją retorykę, RPP nie poświęciła zbyt wiele uwagi ryzyku dezinflacji związanemu z nowymi amerykańskimi taryfami„.

„Jednak naszym zdaniem z czasem ryzyko to może zacząć odgrywać większą rolę. Bardzo wysokie amerykańskie cła na chińskie towary i stosunkowo wysokie (10 proc.) cła na produkty z innych krajów oznaczają, że scenariusz przekierowania handlu do Europy staje się coraz bardziej prawdopodobny. Nasza prognoza bazowa zakłada, że do końca 2026 r. główny wskaźnik CPI może wynieść około 2,5 proc., ale w przypadku zwiększonej konkurencji ze strony chińskich produktów może on zbliżyć się nawet do 2 proc.. Taka zmiana średnioterminowych perspektyw polityki oznacza, że RPP może obniżyć stopy procentowe poniżej poziomu neutralnego” - czytamy dalej.

W ubiegłym tygodniu podczas konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polskiego i przewodniczący RPP Adam Glapiński zadeklarował, że chciałby obniżenia stóp procentowych dwa razy po 50 pb i ewentualnych kolejnych decyzji, po przerwie, jeszcze w tym roku. Liczy on, że w przyszłym roku główna stopa referencyjna spadnie do ok. 3,5 proc. (z 5,75 proc. obecnie).

W komunikacie po kwietniowym posiedzeniu RPP napisano, że napływające informacje, w tym niższe od oczekiwań dane GUS o inflacji w pierwszych miesiącach br., sygnalizują, że inflacja w kolejnych kwartałach może być niższa niż wcześniej oczekiwano.

RPP utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie (z główną stopą referencyjną w wysokości 5,75 proc.) po tym, jak we wrześniu i październiku 2023 r. obniżyła je o łącznie 100 pb.

