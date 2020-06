E-sport w centrum uwagi motoryzacji

Jako partner premium serii turniejów ESL One Dota 2 oraz globalny partner ESL w zakresie mobilności, Mercedes-Benz aktywnie angażuje się w świat e-sportu oraz styl życia jego zawodników i fanów.

W ramach ESL One Birmingham 2020, podczas transmisji turnieju, marka spod znaku trójramiennej gwiazdy zaprezentowała swój nowy film reklamowy. Z powodu pandemii COVID-19 turniej odbywał się wyłącznie online. Fani gry Dota 2 mieli okazję zobaczyć kontynuację zwiastuna ESL One Hamburg 2019.

Klip:

Zaangażowanie i uznanie Mercedes-Benz dla uczestniczących drużyn oraz światowej społeczności e-sportu podkreślają kolejne aktywności, w tym wybór najbardziej wartościowego gracza Mercedes-Benz (MVP).

Nowa e-sportowa reklama Mercedes-Benz została zaprezentowana pod hasłem „New Decade. New Heroes” (z ang. Nowa dekada. Nowi bohaterowie). U boku postaci ze świata Dota2 „zagrał” w niej elektryczny Mercedes-Benz EQC – jako symbol nowej ery mobilności. Niekonwencjonalna historia opowiada o kolejnej generacji bohaterów, których śledzą własne cienie – ale fani e-sportu rozpoznają tam postacie ze swojej ulubionej gry. Charakter i talent bohaterów objawia się w świetle reflektorów EQC.

Podczas tegorocznego turnieju online jury ekspertów i fani ponownie wybrali najbardziej wartościowego gracza Mercedes-Benz (MVP). Zwycięzca – Lu „Somnus” Yao – otrzymał trofeum oraz samochód Mercedes-Benz o wartości 50 000 euro. Łączna pula nagród w turnieju wynosiła ponad 300 000 euro.

Rozgrywki trwały od 21 maja do 7 czerwca 2020 roku. W sumie w czterech ligach regionalnych (Azja Południowo-Wschodnia, Europa/WNP, Ameryka Północna i Chiny) wzięło w nim udział 36 ekip. W każdej lidze wyłoniono jeden zwycięski zespół i jednego pretendenta do MVP.

Turniej ESL One Birmingham wygrał zespół Team Secret, dla którego gra Michał „Nisha” Jankowski.

Znany artysta Dota 2 portretuje kandydatów do tytułu MVP

Oprócz samochodu i nagrody pieniężnej każdy z czterech kandydatów do tytułu MVP otrzymał indywidualną grafikę z wybranymi postaciami z gry, narysowaną przez znanego artystę Dota 2. Kompozycje posłużyły do stworzenia nowego klipu wideo i jako odbitki trafiły do losowo wybranych fanów uczestniczących w głosowaniu na MVP.

Pandemia COVID-19 dotknęła także społeczność świata e-sportu. Tym bardziej cieszę się, że ESL One Birmingham odbyło się online, łącząc fanów i graczy w cyfrowej sieci – powiedziała Bettina Fetzer, dyrektor marketingu Mercedes-Benz.

Czytaj też: Wirtualne studiowanie odmieni naukę

Mat.Pras./KG