Nagrody dla Najlepszego Banku 2020 przyznane

Bieżący rok przez pandemię nie jest łatwy również dla banków. Dzisiaj „Gazeta Bankowa” nagradza i wskazuje liderów w branży, którzy osiągają sukcesy na coraz trudniejszym rynku

Liderzy wskazują pozostałym kierunek, ich dobre wyniki nie wzięły się znikąd, rynkowe sukcesy to również wynik ciężkiej pracy. Za wynikami stoją przemyślane strategie, konsekwentne dążenie do celu, praca ambitnych zespołów, rozsądek i odwaga menedżerów. Takie cechy będą z pewnością procentowały w obecnych czasach, gdy pandemia odciska mocne piętno na całej gospodarce.

Najlepszy bank, banki komercyjne i spółdzielcze zostały wybrane na podstawie wypełnionych przez nich szczegółowych ankiet (uwzględniały one takie wskaźniki, jak: finansowy, sprzedażowy, obsługowy, innowacyjności i bezpieczeństwa), które następnie były punktowane i oceniane. Swoją pulą punktów dysponowała również Kapituła konkursu.

Po raz pierwszy w historii naszego przedsięwzięcia w konkursie wspierała redakcję i Kapitułę renomowana firma doradztwa strategicznego – Kearney. Było to ważne i konstruktywne wsparcie merytoryczne, polegające m.in. na przygotowaniu, ocenie i analizie ankiet.

W kategorii Najlepszy bank komercyjny 2020 – bank duży, zwyciężył Bank Pekao SA, drugie miejsce zajął ING Bank Śląski SA a trzecie PKO Bank Polski SA.

Najlepszym bankiem komercyjnym w kategorii Bank mały i średni został Bank Ochrony Środowiska SA.. Laureatem II miejsca w kategorii Mały i Średni Bank Komercyjny jest Santander Consumer Bank S.A.. Trzeciego miejsca w tym roku nie przyznano.

Tytuł Najlepszego Banku Spółdzielczego 2020 to wspólna nagroda, bez podziału na małe i duże banki spółdzielcze. Jedna z nielicznych okazji, by docenić pracę spółdzielców na rynku finansowym – na lokalnym rynku, tym nam najbliższym. Tytuł Najlepszego Banku Spółdzielczego 2020 zdobył Lubelski Bank Spółdzielczy w Końskowoli, drugie miejsce zajął Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie, a trzecie – Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej.

Banki Spółdzielcze / autor: fot. Fratria

W tym roku redakcja Gazety Bankowej przyznała również nagrodę specjalną w konkursie „Najlepszy Bank”. Znaleźliśmy się w wyjątkowym czasie, zatem na uwagę zasługuje też wyjątkowy bank powiedział redaktor naczelny Gazety Bankowej Maciej Wośko.

Nagrodę Specjalną Konkursu Najlepszy Bank 2019 „Gazety Bankowej” otrzymał Bank Gospodarstwa Krajowego. Nagrodę przeznano za wsparcie udzielone błyskawicznie w czasie kryzysu COVID-19 oraz za rzetelne wypełnianie roli państwowego banku rozwoju.

Nagrodę w imieniu Banku odebrała prezes Beata Daszyńska-Muzyczka

Dziękuję za nagrodę. Dużo dzisiaj padło ciekawych słów gdzie jesteśmy i będziemy. Bo ten rok zaczął się jak każdy inny. Otwarciem korków i szampanów. Podsumowaniem roku 2019 i patrzenie z optymizmem na rok 2020. Potem mieliśmy styczeń, gdzie było Forum Ekonomiczne w Davos. Tam jednymi z paneli było to jak będzie kształtować się system finansowy, tematy klimatyczne czy o zdrowie. Potem był luty, sterty papierów próbujących przewidzieć przyszłość. Przybył jeden czarny łabędź i w domach zamknęliśmy miliardy ludzi. Z dużą niepewnością patrzyliśmy w przyszłość. Nam jest potrzebny dobry pakiet pomocowy, by dać pewność, że zamknięcie w domach nie oznacza zamknięcia na zawsze, tylko wspólne działanie pod kierownictwem Mateusza Morawieckiego. Stworzyliśmy wachlarz rozwiązań, aby obniżyć koszty, dać potem nadzieję na utrzymanie miejsc pracy i pokazać, że każda trudna sytuacja jest szansą na budowanie nowej przyszłości. Do tego będą kolejne rozwiązania, które BGK przygotował. Patrzymy w jasną stronę życia. Nadzieja umiera ostatnia. Wierzymy, że to wykorzystamy. Przyszliśmy z tym rozwiązaniami jako pierwsze Państwo - powiedziała pani prezes odbierając nagrodę.