„Gazeta Bankowa” nagradza: TechnoBiznes, Najlepszy Bank

Redakcja magazynu „Gazeta Bankowa” po raz kolejny przyznała nagrody dla najlepszych wdrożeń technologicznych oraz najlepszych produktów dostępnych obecnie na rynku. Trwa wręczenie statuetek Lider 2023 i Hit 2024 na Gali TechnoBiznes 2024.W drugiej części Gali redakcja nagrodzi najlepsze banki komercyjne i spółdzielcze w Polsce w konkursie „Gazety Bankowej” Najlepszy Bank i wskazała Bankowego Menedżera Roku.

W tym roku po raz 22. ogłoszono i wyróżniono firmy i projekty w konkursie Lider Technobiznesu, po raz 17. wybrano technologiczne HITy oraz 32. raz redakcja magazynu wskazała Najlepszy Bank.

Gala Gazety Bankowej Nagrody Najlepszy Bank / autor: Fratria

Coroczna Gala „Gazety Bankowej” to spotkanie przyjaciół i liderów sektora bankowego, ubezpieczeniowego, technologicznego oraz znamienitych ekonomistów i ekspertów gospodarczych. To przede wszystkim możliwość przedstawienia i uhonorowania tych, którzy wyznaczają technologiczne trendy na ten rok oraz – jak to ma miejsce w przypadku konkursu Najlepszy Bank – najskuteczniej i najbezpieczniej zarządzają naszymi finansami, ale też jako pierwsi wdrażają nowoczesne rozwiązania.

Gala Gazety Bankowej Nagrody Technobiznes / autor: Fratria

Rok 2023 i 2024 to przede wszystkim rok zmian w polskiej gospodarce oraz kolejny rok zmian związanych kryzysami polityczno-gospodarczymi. Widzimy też skokowy wręcz rozwój sztucznej inteligencji, która pojawia się w każdej dziedzinie biznesu i nauki. Zauważamy to też w firmach z branży finansowej i ubezpieczeniowej, które jako pierwsze podjęły ryzyko korzystania z supernowoczesnych rozwiązań. I wygląda na to, że wygrają ci, którzy tego ryzyka się nie bali – powiedział otwierając Galę Maciej Wośko, redaktor naczelny Gazety Bankowej.

Oprac. as, jb, Sek