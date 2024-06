Gala „Gazety Bankowej”: TechnoBiznes 2024 i Najlepszy Bank

Redakcja magazynu „Gazeta Bankowa” po raz kolejny przyznała nagrody dla najlepszych wdrożeń technologicznych oraz najlepszych produktów dostępnych obecnie na rynku. Wręczenie statuetek Lider 2023 i Hit 2024 odbyło się 26 czerwca na Gali TechnoBiznes 2024. W tym roku po raz 22. ogłoszono i wyróżniono firmy i projekty w konkursie Lider Technobiznesu oraz po raz 17. wybrano technologiczne HITy. W drugiej części Gali po raz 32. nagrodzono najlepsze banki komercyjne i spółdzielcze w Polsce w Konkursie Najlepszy Bank.

Coroczna Gala „Gazety Bankowej” to spotkanie przyjaciół i liderów sektora bankowego, ubezpieczeniowego, technologicznego oraz znamienitych ekonomistów i ekspertów gospodarczych. To przede wszystkim możliwość przedstawienia i uhonorowania tych, którzy wyznaczają technologiczne trendy na ten rok oraz – jak to ma miejsce w przypadku konkursu Najlepszy Bank – najskuteczniej i najbezpieczniej zarządzają naszymi finansami, ale też jako pierwsi wdrażają nowoczesne rozwiązania.

Rok 2023 i 2024 to przede wszystkim rok zmian w polskiej gospodarce oraz kolejny rok zmian związanych kryzysami polityczno-gospodarczymi. Widzimy też skokowy wręcz rozwój sztucznej inteligencji, która pojawia się w każdej dziedzinie biznesu i nauki. Zauważamy to też w firmach z branży finansowej i ubezpieczeniowej, które jako pierwsze podjęły ryzyko korzystania z supernowoczesnych rozwiązań. I wygląda na to, że wygrają ci, którzy tego ryzyka się nie bali – powiedział otwierając Galę Maciej Wośko, redaktor naczelny Gazety Bankowej.

KONKURSY TECHNOLOGICZNE Lider 2023 i Hit 2024

W skład kapituły w tym roku weszli:

prof. Andrzej Sobczak, Kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką, Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej Szkoła Główna Handlowa

Patrycja Sass-Staniszewska, Prezes Zarządu, Izba Gospodarki Elektronicznej

prof. Andrzej Gospodarowicz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Henryk Uzdrowski, Członek Zarządu Grupy Medialnej Fratria

Maciej Wośko, redaktor naczelny „Gazety Bankowej”

Stanisław Koczot, zastępca redaktora naczelnego „Gazety Bankowej”

HIT ROKU 2024

Tegoroczne HITY wręczamy już po raz 17. Celem konkursu Hit Roku 2024 jest wskazanie najlepszych rozwiązań́ technologicznych, które będą dostępne w tym roku. Mogą to być np. aplikacje, systemy wspierające zarządzanie, ułatwiające kontakt z klientami, urządzenia, czyli wszelkiego rodzaju rozwiązania, które pozwalają zwiększyć innowacyjność́ działających na terenie Polski przedsiębiorstw i instytucji, wejść na nowe rynki, poprawić konkurencyjność, wskazując kierunki rozwoju technologii w kolejnym roku, - powiedział redaktor naczelny „Gazety Bankowej” Maciej Wośko.

Rekomendacje Hit Roku 2024 w kategorii Bankowość

QUANT Ryzyko Operacyjne firmy I-BS.PL Sp. z o.o. - to kompletna odpowiedź na wymogi stawiane bankom w regulacjach i rekomendacjach KNF. Oferuje zaawansowane funkcje identyfikacji potencjalnych zagrożeń, narzędzia do precyzyjnej oceny ryzyka operacyjnego, a także efektywne mechanizmy jego redukcji.

ISOF-WORKFLOW z elementami ERP wersja 22.2 firmy HEUTHES Sp. z o.o. jest pierwszym na rynku kompleksowym systemem łączącym zagadnienia ERP/DMS oraz Workflow do obsługi zaplecza bankowego. Najważniejsza cecha systemu to modułowość, wiele komponentów można łączyć, a informacje w nich zawarte przenikają się i mogą być dostępne natychmiast dla wszystkich pracowników

Nagroda główna Hit Roku 2024 w kategorii Bankowość

Platforma ESG BIK firmy Biuro Informacji Kredytowej S.A. ustanawiająca standard rynkowy w zakresie raportowania Taksonomii (to potoczna nazwa rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje. BIK stworzysł ją bazując na swoim doświadczeniu w zakresie zarządzania olbrzymimi zbiorami danych, na wysokich standardach bezpieczeństwa oraz cenionej roli integratora rozwiązań dla banków.

Jak wskazał reprezentant BIK:

Żeby zarządzać i oceniać progres w kierunku zrównoważonego rozwoju trzeba mierzyć i raportować. My jako BIK zajmujemy się danymi od lat, toteż z wielką chęcią opracowaliśmy sektorowe rozwiązanie wspomagające banki w raportowaniu zrównoważonego rozwoju. Mamy nadzieję, że nasze rozwiązanie pomoże bankom i klientom w raportowaniu, i że to rozwiązanie odegra istotną rolę na rynku.

Platforma ESG BIK firmy Biuro Informacji Kredytowej S.A. z nagrodą główną / autor: fot. Fratria

Rekomendacja i Nagroda Hit Roku 2024 w kategorii Ubezpieczenia i inne instytucje finansowe

Kalkulator śladu węglowego inwestycji od Europejskiego Funduszu Leasingowego EFL od wielu lat jest aktywnym uczestnikiem „zielonej rewolucji” w Polsce. Jej celem jest zdobycie pozycji lidera w tym segmencie rynku. Aby to osiągnąć, firma konsekwentnie wdraża kolejne rozwiązania, które sprawiają, ze EFL jest coraz chętniej wybieranym przez klientów partnerem. Jest to pierwsza instytucja finansowa w Polsce, która na serwisie www.efl.pl udostępnia przedsiębiorcom kalkulator śladu węglowego inwestycji: narzędzie pozwalające szybko i bezkosztowo przeliczyć ślad węglowy aktywów, z których w firmie już się korzysta lub które zamierza ona dopiero zakupić.

LIDER 2023

W tym roku otrzymaliśmy ponad 40 zgłoszeń pretendujących do tytułu Lidera, od firmy, które wdrożyły najbardziej interesujące rozwiązania w 2023 roku.

Wyróżnienia w konkursie Lider 2023 w kategorii Gospodarka 4.0.

Wyróżnienie otrzymała firma ORLEN S.A. za projekt ORLEN VITAY – POMOCNA STACJA

Rozwiązanie oferuje zdalne wezwanie pracownika stacji poprzez aplikacje ORLEN VITAY, co ułatwia korzystanie z usług bez wychodzenia z samochodu, szczególnie dla osób z niepełnosprawnościami.

Nagrodę główną otrzymało Centrum Medyczne Enel-Med za Aplikację mobilną enel-med.

Aplikacja pozwala prosto i wygodnie dbać o zdrowie i korzystać z prywatnych usług medycznych – zarówno użytkownikom posiadającym pakiet medyczny, jak i tym, którzy korzystają z opieki zdrowotnej.

Nagrodę główną otrzymało Centrum Medyczne Enel-Med za Aplikację mobilną enel-med / autor: fot. Fratria

Nagrody Lider 2023 w kategorii Ubezpieczenia i inne instytucje finansowe

Wyróżnienia w konkursie Lider 2023 w kategorii Ubezpieczenia i inne instytucje finansowe przypadły:

WIENER TU S.A. Vienna Insurance Group za Wiener DRIVE to aplikacja telematyczna dla klientów posiadających ubezpieczenie Pakiet AUTO w Wiener;

Santander Leasing za Leasy Easy, który uprościł i przyspieszył finansowanie przedmiotów o niskiej wartości)

LINK4 TU SA za Internetowy Status Szkody - aplikacja została wzbogacona o usprawnienia przeznaczone do przeprowadzenia Klienta przez proces likwidacji szkody mieszkaniowej

Nagrody w tej kategorii otrzymały:

miejsce

LINK4 TU S.A. za projekt Wideoinspekcja pojazdów do polisy AC Inspekcje pojazdów, wymagane przy ubezpieczeniu pojazdu w zakresie Auto Casco w kanale direct, sa wykonywane wyłącznie zdalnie;

miejsce

Nationale-Nederlanden za Platformę cyfrową „Moje NN” - ponad 11 aplikacji i 35 mikro serwisów tworzących wspólnie jedna platformę)

miejsce

UNIQA TU S.A. za projekt: Zastosowanie sztucznej inteligencji w ocenie szkód życiowych w zakresie uszczerbku na zdrowiu - pierwsza firma ubezpieczeniowa na rynku polskim, która automatyzuje ocenę szkód życiowych w zakresie uszczerbku na zdrowiu)

1. miejsce UNIQA TU S.A. za projekt: Zastosowanie sztucznej inteligencji w ocenie szkód życiowych w zakresie uszczerbku na zdrowiu / autor: fot. Fratria

Wyróżnienia i Nagrody w konkursie Lider 2023 w kategorii w kategorii Bankowość

Wyróżnienia otrzymały:

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie

Digitalizacja procesów w centrali i oddziałach banku: wdrożono: Trwały nośnik; Podpisywanie umów na odległość; Moduł cyfrowego oddziału; Stanowisko samoobsługowe z dostępem do Internetu oraz Usługę inwentaryzacji)

ING Bank Śląski S.A.

Wniosek leasingowy w ING Business: stworzony przy użyciu nowych technologii, dzięki czemu jest jeszcze szybszy i bardziej przyjazny dla klientów)

Bank Pekao S.A. **Gra edukacyjna w aplikacji PeoPay KIDS pozwala w angażujący sposób wprowadzać dzieci w świat finansów:

ALIOR BANK S.A. HD CLOUD - bank w sześć miesięcy przeprowadził migracje Hurtowni Danych z własnego centrum przetwarzania do chmury publicznej

SANTANDER BANK POLSKA Aplikacja mobilna Santander Mobile - aplikacja zyskała nowy design, intuicyjne funkcjonalności i personalizacje

Credit Agricole Bank Polska S.A. Asystent finansowy w aplikacji CA24 Mobile dla klientów indywidualnych i biznesowych - klienci mogą analizować swoje wydatki i wpływy na konto, a przez to bardziej świadomie dysponować swoim budżetem

Miejsce 3. w kategorii Bankowość zajął:

VeloBank za logowanie kodem QR do bankowości internetowej, które eliminuje ryzyko pomyłki w hasle/loginie.

Miejsce 2. w kategorii Bankowość Bank Pekao S.A. za Hiperpersonalizację CRM’u analitycznego w chmurze – bankowy marketing w czasie rzeczywistym** - system prezentuje w serwisach bankowych treści dopasowane do preferencji i zachowań klientów.

Miejsce w kategorii Bankowość zajął

Nest Bank za N!Asystent - to wirtualny asystent zasilony sztuczna inteligencja, bazujący na modelu językowym GPT-4. Dzięki niemu klienci Nest! mogą rozmawiać o swoich finansach w języku naturalnym, a także zlecać inteligentne analizy swoich wydatków

Oprac. Sek, AS, jb

