Borys: Kolejne emisje obligacji PFR na przełomie czerwca i lipca

Kolejne emisje obligacji Polskiego Funduszu Rozwoju planujemy na przełomie czerwca i lipca - powiedział PAP prezes PFR Paweł Borys.

Borys poinformował, że planowane są jeszcze trzy lub cztery emisje obligacji PFR, z których środki zostaną w całości przeznaczone na realizację rządowego programu wsparcia finansowego przedsiębiorców w związku z negatywnymi skutkami COVID-19. Dodał, że do tej pory z Tarczy Finansowej PFR korzystały mikro, małe i średnie firmy, a łączna wartość pomocy w ramach Tarczy Finansowej PFR przekroczyła 51,2 mld zł.

Borys powiedział, że do tej pory odbyły się cztery emisje obligacji PFR, ze sprzedaży których pozyskano 62 mld zł. Podczas ostatniej emisji, którą przeprowadzono 5 czerwca br. sprzedano papiery o wartości 12 mld zł. Dodał, że w tym znalazły się obligacje siedmioletnie wartości 10 mld zł i dziesięcioletnie warte 2 mld zł. Pytany, kiedy planowane są następne emisje i ile ich jeszcze będzie, prezes powiedział, że: „kolejne emisje obligacji Polskiego Funduszu Rozwoju planujemy na przełomie czerwca i lipca”. Dodał, że może ich być jeszcze „trzy lub cztery”, w zależności od potrzeb finansowych.

Prezes PFR przypomniał, że 9 czerwca ruszyła Tarcza Finansowa PFR dla dużych firm, a program wsparcia dla nich to 25 mld zł. Będą z niej mogły skorzystać przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 249 osób lub te, których obrót przekracza 50 mln euro i suma bilansowa 43 mln euro. Do programu dopuszczone są też średnie firmy, o ile zatrudniają powyżej 150 pracowników i ich obrót przekracza 100 mln zł, pod warunkiem, że wcześniej skorzystały z pomocy skierowanej do małych i średnich firm, a ich potrzeby płynnościowe przekraczają 3,5 mln zł

PFR realizuje program Tarcza Finansowa PFR we współpracy z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi, które odgrywają kluczową rolę w dystrybucji środków pozyskanych przez PFR na jego realizację.

W sumie - jak wskazał Paweł Borys - wartość środków chroniących miejsca pracy i firmy w ramach rządowej tarczy antykryzysowej składającej się z różnych instrumentów, takich jak pożyczki, dotacje, czy ulgi powinna wynieść 100 mld zł w 2 kwartale br.

PAP/kp