Paweł Borys odpowiada na zarzuty NIK

Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), odpowiadając na zarzuty, jakie Najwyższa Izba Kontroli (NIK) stawia Funduszowi, napisał na platformie X: „jutro wyjdzie na jaw, że prezes Marian Banaś przestawił w Sejmie nieprawdziwe informacje o wynikach kontroli w Grupie PFR. Dlatego złożyłem pozew przeciwko niemu celem ochrony dobrego imienia PFR i jego zespołu”.

O doniesieniu do prokuratury na szefa PFR, które ma złożyć NIK, poinformowało Radio Zet. Czytamy tam, że „będzie doniesienie do prokuratury na szefa Polskiego Funduszu Rozwoju Pawła Borysa. Złoży je Najwyższa Izba Kontroli, która doszukała się nieprawidłowości w programach Tarcz Finansowych funduszu”.

Paweł Borys, komentując tę informację, napisał na platformie X:

„Zachęcam opinię publiczną i dziennikarzy do zapoznania się z treścią raportów. Nie znajdą tam Państwo nic co uzasadniałoby złożenie takiego wniosku do prokuratury. Potwierdzają to opinię prawne. Co więcej jutro wyjdzie na jaw, że Prezes Marian Banaś przestawił w Sejmie nieprawdziwe informacje o wynikach kontroli w Grupie PFR. Dlatego złożyłem pozew przeciwko niemu celem ochrony dobrego imienia PFR i jego zespołu. Jeżeli jednak Prezes Marian Banaś będzie nadal mówił nieprawdę i złoży takie doniesienie przeciwko mnie bez uzasadnienia będzie to nic innego jak potwierdzenie nierzetelnego jego działania i ataku osobistego na mnie”.