Netflix usunął odcinek serialu Community przez... "blackface"

Netflix usunął ze swojej platformy jeden z odcinków serialu Community.

W jednym z odcinków grupa studentów postanowiła zagrać w „Dungeons&Dragons”. Jedna z osób miała za zadanie upodobnić się do Drowa (Mroczny Elf) i przez to miała czarną twarz.

Sceny nie spodobały się części społeczności i Netflix postanowił usunąć ten odcinek. Choć fani serialu bronią go, iż to zachowanie nie miało podtekstów rasistowskich. Było za to częścią gry.

„Dungeons and Dragons” to rzeczywista gra fantasy. Mistrz Podziemi (lub Mistrz Gry) spełnia rolę prowadzącego rozgrywkę; opisuje rzeczywistość widzianą przez poszczególne postaci i dba o porządek w trakcie rozgrywki, zajmuje się także scenerią gry. Podczas każdej sesji, gracze wysłuchują opisów otoczenia odgrywanych przez siebie postaci, a także dodatkowych informacji i potencjalnych wyborów od Mistrza Gry, następnie opisują reakcje postaci. Bohaterowie zwykle tworzą drużyny, które wzajemnie oddziałują na osoby zamieszkujące opisany świat (i siebie nawzajem). Wspólnie znajdują rozwiązania problemów, biorą udział w bitwach oraz zdobywają skarby i wiedzę.

Community to serial tworzony w latach 2009-15. Początkowo nadawany był na NBC, potem po skończeniu nagrań znalazł się na Netflixie. Odcinek, w którym aktorzy grają w „Dungeons and Dragons” jest uznawany przez wielu za jeden z najlepszych z całej produkcji.

