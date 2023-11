NASK ostrzega użytkowników platformy Netflix

NASK ostrzegła we wtorek przed przestępcami, którzy wysyłają fałszywe emaile do użytkowników platformy Netflix, próbując w ten sposób wyłudzić dane dostępowe klienta oraz dane karty płatniczej.

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa poinformowała we wtorek, że zespół CERT Polska (Computer Emergency Response Team) ostrzega przed nową kampanią wymierzoną w klientów serwisu streamingowego Netflix.

Przestępcy rozsyłają masowo fałszywe wiadomości e-mailowe, licząc na to, że część z nich trafi do użytkowników platformy Netflix - podała NASK. W treści wiadomości pojawia się informacja o rzekomym braku możliwości autoryzacji płatności, co może skutkować zawieszeniem usług i blokadą konta klienta.