Sapkowski narzeka na Netflix: Nie słuchają mnie!

Andrzej Sapkowski to Arcymistrz literatury fantasy. Teraz ogłosił, iż nowa powieść z uniwersum Wiedźmina jest bliżej niż dalej!

Sapkowski był gościem Comic Conu w Wiedniu, gdzie podczas spotkania z fanami wspomniał o zapowiadanej już wcześniej, nowej książce z wiedźmińskiego uniwersum.

Sapkowski wskazał przybliżoną datę - powieść miałaby ukazać się pod koniec 2024 roku lub na początku roku 2025.

Co istotne jednak autor wskazał jakoby do napisania tej książki został… zmuszony!

Jak powiedzieć miał Sapkowski, cytowany przez gram.pl:

Zrobili serial na podstawie jednego opowiadania. Zmusili mnie do kontynuacji. Nie narzekam. Teraz dzięki temu mam na czynsz.

Tym serialem jest nowa produkcja Netflixa - animacja The Witcher: Sirens of the Deep.

Sama powieść ma być tzw. sidequelem, czyli opowiadać ma o wydarzeniach dziejących się niejako „z boku” głównej, wiedźmińskiej sagi.

Sapkowski stwierdził też, iż Netflix „nie słucha jego pomysłów”. Chodzi o krytycznie oceniane ekranizacje jego dzieł, w postaci drugiego i trzeciego sezonu „Wiedźmina”, jak również spin-offu „Rodowód Krwi”, który… nie był nawet oparty na żadnym konkretnym dziele Sapkowskiego.

Serial ten okazał się krytyczną i finansową klapą, będąc (obok „Kleopatry”) do dziś najgorzej ocenianą produkcją Netflixa.

gram.pl/ Netflix/ as/