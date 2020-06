PKO BP stawia na ubezpieczenia niepowiązane z produktami bankowymi

Grupa PKO BP będzie mocno rozwijała ubezpieczenia stand alone, czyli ubezpieczenia niepowiązane z produktami bankowymi. Bank chce, by w ciągu 5 lat przypis składki w tym segmencie wzrósł o około 1,5 mld zł i na ubezpieczenia te zdecydowało się co najmniej 3 mln klientów banku - poinformował PAP Biznes wiceprezes banku Jan Emeryk Rościszewski.

Wiceprezes podał, że do tej pory PKO BP realizował strategię rozwijania ubezpieczeń powiązanych, czyli ubezpieczeń dodawanych do produktów finansowych.

„Ubezpieczenia bancassurance są jednak bardzo cyklicznie powiązane ze sprzedażą produktów bankowych, więc w momencie, kiedy spada akcja kredytowa, to siłą rzeczy ubezpieczenia te też spadają” - powiedział PAP Biznes Jan Emeryk Rościszewski, odpowiedzialny za obszar rynku detalicznego i ubezpieczenia.

„Chcemy więc zbudować +fabrykę+ sprzedaży ubezpieczeń stand alone, czyli ubezpieczeń niepowiązanych z produktami bankowymi. Chcemy stać się wiodącym operatorem również w tym segmencie” - dodał.

Poinformował, że nowa strategia rozwoju grupy PKO BP w segmencie ubezpieczeń została zaakceptowana przez zarząd i rozpoczęły się prace nad jej wdrożeniem.

PAP Biznes/kp