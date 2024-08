W PKO BP rekordy. Rosną aktywa i zyski

Zysk netto grupy PKO BP w drugim kwartale 2024 roku wzrósł do 2 mld 351 mln zł z 587 mln zł rok wcześniej w tym samym okresie - poinformował bank w czwartkowym raporcie giełdowym. Pierwsza połowa 2024 roku była dla PKO BP bardzo udanym okresem, osiągnięte wyniki są dobrym prognostykiem na przyszłość. Szybko rośnie biznes detaliczny, ale bank przygotowuje się do zwiększenia finansowania w segmencie korporacyjnym - ocenia prezes banku Szymon Midera.

W raporcie podano, że w pierwszej połowie roku zysk netto, z uwzględnieniem udziałowców, którzy nie sprawują kontroli, wzrósł do 4 mld 395 mln zł z 2 mld 42 mln zł przed rokiem za pierwsze sześć miesięcy.

Działalność biznesowa źródeł wzrostu zysków

Jak podano w sprawozdaniu zarządu, wzrost zysku netto w pierwszym półroczu był determinowany przez poprawę wyniku na działalności biznesowej, który osiągnął poziom 13 mld 591 mln zł (wzrost o 2 mld 253 mln zł r/r), głównie w efekcie wzrostu wyniku z tytułu odsetek o 1 mld 667 mln zł, a także poprawy wyniku z tytułu prowizji opłat o 344 mln zł oraz wyniku pozostałego o 242 mln zł.

Ponadto, korzystniejszy o 938 mln zł był wynik z tytułu odpisów i utraty wartości, głównie w efekcie niższego kosztu ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych o 1 mld 121 mln zł i wyższe o 410 mln zł koszty działania, w tym wyższe koszty świadczeń pracowniczych o 323 mln zł (m.in. w efekcie przeprowadzonych regulacji płacowych), wyższe koszty amortyzacji o 56 mln zł oraz wyższe koszty regulacyjne o 27 mln zł.

W prezentacji wyników bank zwrócił uwagę, że zaraportowany wynik netto za pierwsze półrocze wyniósł prawie 4,4 mld zł; po wyłączeniu rezerw CHF i efektu wakacji kredytowych sięgnąłby 6,8 mld zł.

Wzrost skali działania

Dodano, że w efekcie działań podejmowanych w pierwszym półroczu br. nastąpił wzrost skali działania zarówno w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, jak i do końca 2023 roku. Suma aktywów osiągnęła ponad 507 mld zł, co oznacza wzrost o 46 mld zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego oraz o 6 mld zł w porównaniu do poziomu aktywów na koniec 2023 roku.

Depozyty klientów wyniosły niemal 399 mld zł, tj. wzrosły o 33 mld zł w porównaniu do stanu na koniec czerwca 2023 roku (w efekcie wzrostu zarówno depozytów bankowości prywatnej, depozytów korporacyjnych, jak i depozytów firm) oraz utrzymały się na stabilnym poziomie w odniesieniu do stanu na koniec grudnia 2023 roku. Bank przekazał też, że finansowanie udzielone klientom wyniosło niemal 271 mld zł i wzrosło o 20 mld zł w odniesieniu do końca czerwca 2023 roku - głównie w efekcie wzrostu kredytów mieszkaniowych złotowych przy spadku finansowania udzielonego podmiotom gospodarczym zarówno w formie kredytu jak również leasingu przy wzroście faktoringu - oraz o 8 mld zł w stosunku do końca grudnia 2023 roku. PKO BP przekazał też, że portfel bankowy papierów wartościowych wyniósł około 183 mld zł, czyli wzrósł o 31 mld zł w odniesieniu do końca czerwca 2023 roku oraz o 3 mld zł w stosunku do końca grudnia 2023 roku.

Prezes: wyniki dobrym prognostykiem na przyszłość

„Pierwsza połowa 2024 roku była dla PKO Banku Polskiego bardzo udanym okresem. W pełni wykorzystaliśmy sprzyjające warunki rynkowe. Zanotowaliśmy wzrost zysku netto o 115 proc. rdr do poziomu 4,4 mld zł. To najlepszy skonsolidowany wynik finansowy spośród banków działających w Polsce. Wyniki z pierwszej połowy 2024 roku są dobrym prognostykiem na przyszłość” - powiedział PAP Biznes Midera.

Zwrócił uwagę, że bank zwiększa zyski, pomimo istotnych obciążeń rezerwami na ryzyko prawne CHF i wakacjami kredytowymi. W I połowie 2024 roku bank utworzył 2,3 mld zł rezerw na ryzyko prawne CHF i poniósł koszty wakacji kredytowych w wysokości 0,5 mld zł.

Ekspansja w segmencie korporacyjnym

Prezes podał, że bank przygotowuje się do zwiększenia finansowania w segmencie korporacyjnym.

„Zgodnie z założonymi celami rozwijamy nasz biznes detaliczny, w którym widać solidne wzrosty. Przygotowujemy się także do zwiększenia finansowania w segmencie korporacyjnym. Konsolidujemy wolumen finansowania klientów w okresie oczekiwania na wzrost inwestycji w gospodarce” - powiedział Midera.

Jego zdaniem dalsze obniżenie kosztów ryzyka kredytowego odzwierciedla brak presji na jakość aktywów. Koszty ryzyka PKO BP w I połowie 2024 roku spadły do 0,39 proc. z 0,53 proc. rok wcześniej.

Wkrótce nowa strategia banku

Prezes poinformował, że jesienią bank przedstawi nową strategię.

„Przed nami nowa strategia, którą chcemy zaprezentować jesienią tego roku i kolejne ambitne cele do osiągnięcia. Chcemy przede wszystkim skoncentrować się na potrzebach klienta i spojrzeć na naszą ofertę z jego perspektywy, przez pryzmat jego doświadczeń” - powiedział Midera.

W dotychczasowej, opublikowanej w grudniu 2022 roku strategii na lata 2023-25, bank założył zdolność do wypłaty dywidendy/skupu akcji. W 2025 roku ROE banku miało być powyżej 12 proc., koszty ryzyka w przedziale 0,7-0,9 proc.

W czerwcu Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się na powołanie Szymona Midery na stanowisko prezesa PKO BP.

PKO BP to największy w Polsce bank uniwersalny. Skarb Państwa ma 29,43 proc. akcji banku. Wartość aktywów PKO BP wynosi 507,3 mld zł. Spółka obsługuje 12 mln klientów.

PAP

