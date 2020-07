Wiceminister infrastruktury: 36 mld zł na modernizację dróg samorządowych

W przeciągu najbliższych 10 lat setki tysięcy dróg samorządowych zmieni swe oblicze. Jest to możliwe dzięki funduszowi dróg samorządowych, na który przeznaczonych będzie w długoletniej perspektywie 36 mld zł - powiedział w czwartek wiceminister infrastruktury Rafał Weber

Ocenił, że „Fundusz Dróg Samorządowych zmienia w sposób bezprecedensowy jakość dróg gminnych i powiatowych”. Wskazał, że w 2019 roku rząd przeznaczył 6 mld zł na realizację programu, w tym roku będzie to kwota 3,2 mld zł, podobnie w przyszłym roku.

Podkreślił, że w przyszłym tygodniu wojewodowie ogłoszą kolejny nabór do tego programu, tak by samorządowcy mieli możliwość pozyskania środków finansowych na poprawę jakości dróg lokalnych.

Tych środków w kolejnych latach nie zabraknie. W całej perspektywie 10 - letniego programu mamy do przekazania 36 mld zł. Myślę, że gdy po 10 latach dokonamy podsumowania, to drogi lokalne: gminne i powiatowe będą wyglądały zupełnie inaczej, zdecydowanie lepiej. Zależy nam na tym, by drogi te wyglądały jak najlepiej, bo one służą do codziennego poruszania się Polaków. One służą, by dotrzeć do miejsca pracy, szkoły, do kościoła, ośrodka zdrowia czy kultury, miejsca rekreacji, wypoczynku, obiektu sportowego - podkreślił.