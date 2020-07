eDO App i e-dowód rewolucjonizują rynek

Prawie wszystkie sprawy urzędowe wymagające potwierdzenia Twojej tożsamości załatwisz o dowolnej porze, z domowego zacisza lub każdego zakątka na świecie. Marnowanie cennego czasu podczas stania w wielogodzinnych kolejkach to już przeszłość

Jak to możliwe? Co musisz mieć? Nic prostszego! Wystarczy Twój dowód osobisty z aktywną warstwą elektroniczną i smartfon z dostępem do internetu oraz NFC (near field communication). Jak to sprawdzić? W e-sklep Google Play lub App Store znajdź eDO App – aplikację stworzoną przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych. Wystarczy ją zainstalować i już można działać. Twój dowód musi mieć jednak warstwę elektroniczną. Posiadają ją wszystkie dowody osobiste, o które wniosek został złożony po 4 marca 2019 roku. Jest ich już ponad 3 mln i z dnia na dzień przybywa.

Zalety posiadania warstwy elektronicznej w dowodzie osobistym i możliwości aplikacji są ogromne. Przekonała się o tym pani Ewa z Gdańska, która tydzień przed wyborami prezydenckimi postanowiła dopisać się do spisu wyborców. Pani Ewa obecnie przebywa z trójką dzieci u rodziny w małej wsi na Mazurach. Do urzędu gminy, w którym powinna złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców, ma kilkanaście kilometrów. Małe dzieci i praca zdalna zajmują ją całkowicie. Po telefonie do urzędu dowiedziała się, że nawet jeśli przyjedzie, to w kolejce spędzi ponad godzinę. Urzędnik podpowiedział jej, że może załatwić sprawę zdalnie, logując się do platformy ePUAP, używając do potwierdzenia swojej tożsamości e-dowodu i aplikacji eDO App. W ciągu zaledwie kilku minut wytłumaczył jej, jak to zrobić. Aplikacja jest na tyle intuicyjna i przejrzysta, że z tym zadaniem poradzi sobie nawet osoba niezbyt obeznana w świecie smartfonów i aplikacji.

Rzeczywiście, instalacja i uruchomienie aplikacji było dziecinnie proste i zajęło chwilę. Złożenie odpowiedniego wniosku w ePUAP to tylko kilka minut – mówi pani Ewa. – W ten sposób zaoszczędziłam czas i pieniądze. Nie musiałam nigdzie ruszać się z domu ani szukać opieki do dzieci – dodaje.

Dzięki eDO App można załatwić również inne sprawy, nie tylko w urzędzie gminy, miasta czy dzielnicy. Aplikacja umożliwia osobom korzystającym z e-dowodów potwierdzanie tożsamości oraz kontakt z administracją publiczną w każdej sprawie. Dokonując weryfikacji za pomocą aplikacji, możesz załatwić np. sprawy w ZUS.

Aplikacja eDO App to najnowszy produkt IT w portfolio PWPW, dostępny dla obywateli. Dotychczas by móc używać e-dowodu do potwierdzania tożsamości, trzeba było załatwiać sprawy w urzędzie lub za pomocą specjalnego czytnika. Teraz alternatywą jest aplikacja. Wszystko można załatwić w telefonie – mówi Jerzy Judycki, menedżer produktu eDO App w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Zdaniem Judyckiego aplikacja będzie miała wiele zastosowań, będzie mogła być używana wszędzie tam, gdzie wymagane jest potwierdzenie tożsamości. Już dzisiaj poza sprawami ściśle urzędowymi aplikacja daje nowe możliwości dla zawodowych kierowców. Od maja 2020 r. mogą oni za pomocą eDO App i dowodu osobistego z warstwą elektroniczną podpisać wniosek o wydanie karty do tachografu w serwisie info-car.

Wkrótce dzięki współpracy PWPW z sektorem bankowym możliwa będzie weryfikacja tożsamości klientów bez konieczności wizyty w oddziale banku.

Korzystanie z podpisu zawartego w e-dowodzie stało się dzięki aplikacji znacznie bardziej powszechne. Możemy złożyć swój podpis na każdym dokumencie elektronicznym, podpisać umowę – czy to zakup auta, czy ubezpieczenia – mówi Judycki. Jak dodaje, możliwości komercyjnego wykorzystania są prawie nieograniczone. – Tej metody można użyć we wszystkich procesach, w których weryfikuje się tożsamość klientów – dodaje menedżer produktu.

eDO App jest jednocześnie bardzo bezpieczna. Gwarantem są skomplikowane zabezpieczenia kryptograficzne i stuletnie doświadczenie w produkcji bezpiecznych dokumentów przez PWPW.

