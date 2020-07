Banki odrabiają straty kosztem klientów. W górę opłaty i prowizje

Klienci banków, czyli zdecydowana większość społeczeństwa, muszą przygotować się na wzrost kosztów. To efekt cięcia stóp procentowych, które obniżono, by złagodzić skutki kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. Banki szukają przychodów, sięgną do kieszeni swoich klientów. Koniec z kartą, kontem i wypłatami z bankomatów „za zero”.

Po obniżkach stóp procentowych, wprowadzonych po to, by minimalizować skutki koronawirusa, z sektora bankowego wyparuje w tym roku 8-9 mld zł wyniku odsetkowego. O tyle mniej banki zarobią na odsetkach od kredytów. Jak czytamy w „Pulsie Biznesu”, by zasypać tę gigantyczną dziurę trzeba głębiej sięgnąć do kieszeni klientów.

Wynik odsetkowy i prowizyjny to dwa główne motory działalności bankowej. Obydwa ciągną nierówno, szczególnie w Polsce, gdzie od lat wzrost zależał przede wszystkim od wyniku odsetkowego. W 2019 r. banki zarobiły na procencie od kredytów 49 mld zł, a na opłatach 13,3 mld zł.

W Polsce banki zarabiają 3,5 razy więcej na odsetkach niż prowizjach, w eurostrefie - 1,6. Tak duża różnica wynika z praktykowanego od lat modelu biznesowego opartego na tanich, czasami nawet darmowych podstawowych usługach bankowych, jak prowadzeniu rachunku, przelewach itp., za to wysokimi odsetkami.

-Ceny muszą iść w górę. Innej możliwości nie ma. Jedynym sposobem zminimalizowania strat jest wzrost opłat za podstawowe usługi - powiedział „PB” prezes jednego z banków.

Zdaniem Artura Klimczaka, prezesa Getin Noble Banku, skończy się otwieranie konta czy zawieranie jakiejkolwiek umowy bezterminowo i przejdziemy na model stosowany np. w telefonach, czyli umów czasowych, gdyż na nieprzewidywalnym rynku trudno podejmować decyzje dotyczące nieokreślonej przyszłości.

