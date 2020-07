Orlen przedstawił Raport Zintegrowany za 2019 r.

Właśnie pojawił się najnowszy Raport Zintegrowany Grupy Orlen za 2019 r. Omówiono w nim jak model biznesowy, strategia, ład korporacyjny oraz prognozy na przyszłość wpływają na budowę Grupy oraz jej rozwój. Wyjątkowo skupiono się na zarządzaniu i oddziaływaniu Koncernu na strefę społeczną i środowisko naturalne. Powstał nowy indeks spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych-WIG-ESG

Prezes Zarządu PKN Orlen, Daniel Obajtek tłumaczy, że w Raporcie Zintegrowanym zaprezentowane są działania, poprzez które osiągnięto wyznaczone cele. Podkreśla, że uprzedni rok był znaczący- rozpoczęto proces przejęcia kapitałowego Grupy Energa, a także kontynuowano działania mające na celu przejęcie Grupę Lotos. Raport obejmuje również opis przyszłości i transformacji Grupy Orlen.

Oprócz bieżącej działalności Grupy, publikacja zawiera informacje na temat jej podejścia do zarządzania, zrównoważonego rozwoju oraz kwestii środowiskowych. Zadbano, by osoby i instytucje, które zajmują się analizowaniem spółek pod kątem ESG, znalazły potrzebne informacje w postaci opisów i wskaźników liczbowych. Uwzględniono kierunki, najnowszego prawodawstwa unijnego w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i dotyczących różnorodności.

Przyswajanie danych ułatwiają interaktywne narzędzia takie jak: centrum tabel i wykresów, multimediów i dokumentów, słownik pojęć finansowych i branżowych oraz przewodnik po raporcie. Sekcja ze wskaźnikami KPI przedstawia bieżące oraz historyczne dane finansowe i pozafinansowe. Outlook- czyli sekcja, która dotyczy przyszłości Grupy Orlen, ukazuje zidentyfikowane krótko-, średnio- i długoterminowe trendy. Zawarto również wpływ, jaki miała pandemia na otoczenie, w którym funkcjonuje Grupa.

Raportu Zintegrowanego można znaleźć w wersji online pod adresem : raportzintegrowany2019.orlen.pl

ep