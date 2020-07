Polska Cyfrowa zakontraktowała 9,6 mld zł

Program Polska Cyfrowa jako pierwszy zakontraktował wszystkie środki dostępne w perspektywie finansowej 2014-2020 - poinformowało we wtorek Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. W sumie jest to 9,6 mld zł

Jak czytamy w informacji resortu, program Polska Cyfrowa stawia sobie za cel upowszechnienie dostępu do szybkiego internetu, rozwój e-administracji oraz cyfrową aktywizację społeczeństwa. Podkreślono, że program ten jako pierwszy zakontraktował wszystkie środki dostępne w perspektywie finansowej 2014-2020.

Pierwszą grupę finansowanych projektów - jak napisano - stanowią te, w wyniku których powstaje infrastruktura szerokopasmowa umożliwiająca dostęp do szybkiego Internetu. Ich bezpośrednimi odbiorcami są mieszkańcy obszarów, na których do tej pory dostęp do sieci był ograniczony lub wcale go nie było. Drugą grupę stanowią przedsięwzięcia, dzięki którym zwiększa się pula usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną oraz informacji sektora publicznego udostępnianych online. Z kolei trzecia grupa to projekty zachęcające ludzi do korzystania z Internetu i zwiększające ich cyfrowe kompetencje.

Z pomocą Funduszy Europejskich sprawiamy, aby z szybkiego internetu mogli korzystać wszyscy Polacy, niezależnie od tego, gdzie mieszkają - mówi cytowana w informacji minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Zaznaczyła, że w obecnej sytuacji związanej z pandemią, gdy wiele firm pracuje zdalnie, bardzo ważny jest łatwy i szybki dostęp do internetu. „Bez niego trudno jest funkcjonować w dzisiejszym świecie” - dodaje.

Resort wskazał, że w ramach POPC 2014-2020 ponad 1 mld euro środków z Unii Europejskiej przeznaczono na rozbudowę sieci szerokopasmowych. Napisano, że dzięki już dofinansowanym przedsięwzięciom do 2023 r. w zasięgu szybkiego internetu znajdzie się około 2 miliony gospodarstw domowych, natomiast szybki internet, powyżej 100 Mb/s, dotrze do ponad 11 tysięcy placówek oświatowych.

W ramach programu wdrożonych zostanie 179 e-usług publicznych, z których 66 jest już dostępna. Jedną z nich jest e-recepta.

Wystawiono już ponad 250 mln takich recept dla ponad 20 mln pacjentów. Najstarszy lekarz, który wystawił e-receptę ma 98 lat” - napisano. Obecnie - jak zaznaczono - wdrażane jest także e-skierowanie, które umożliwi zdalną rejestrację na wizyty do lekarzy specjalistów oraz badania lekarskie.

Pozostałe usługi wdrażane w ramach Polska Cyfrowa dotyczą m.in. sądownictwa, gdzie wdrożono protokół elektroniczny w sądach powszechnych. Zbudowano także usługi w obszarze obsługi podatków, wsparcia kontroli podatkowej i zapobiegania przestępczości ubezpieczeniowej, wdrożono system usprawniający procesy finansowania nauki, a także zrealizowano usługi Policji w zakresie komunikacji z obywatelem w tym m.in. usługę wysłania wiadomości SMS Child Alert.

W ramach Polska Cyfrowa realizowane są też projekty „Zdalna szkoła” i „Zdalna Szkoła +”, które - jak wyjaśniono - są odpowiedzą na obecną sytuację szkolnictwa wynikającą z pandemii. Podkreślono, że przy wsparciu funduszy unijnych z programu Polska Cyfrowa zakupiono dla szkół sprzęt, z którego korzystają uczniowie i nauczyciele.

Dofinansowanie w wysokości prawie 350 mln zł pozwoliło na zakup komputerów i laptopów dla prawie 4,5 tys. szkół. Dodatkowo środki przeznaczono na oprogramowanie oraz mobilny dostęp do internetu potrzebnych do prowadzenia zdalnych lekcji - napisano.

PAP, mw

CZYTAJ TEŻ: Zaczęło się! Biedroń z pretensjami do prezesa ING za Bosaka

CZYTAJ TEŻ: Za PO o budowaniu europejskiego czempiona mogliśmy zapomnieć