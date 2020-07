Obajtek: To są herezje! [VIDEO]

Nie milkną echa wczorajszego spotkania z mediami, jakie urządzili przed siedzibą Lotosu w Gdańsku lokalni działacze Platformy Obywatelskiej. Janusz Lewandowski, Tadeusz Aziewicz, Mieczysław Struk i Aleksandra Dulkiewicz wygłaszali przed budynkiem Lotosu swoje teorie na temat wielkiej, polskiej fuzji

Z wizytą do nich wyszedł prezes PKN Orlen, Daniel Obajtek częstując gości pączkami. I gwiazdy KO spuściły nosy na kwintę w obliczu argumentów prezesa PKN.

Przypomnijmy – we środę, po oficjalnym ogłoszeniu zgody Komisji Europejskiej na przejęcie Grupy Lotos przez PKN Orlen – w gdańskiej siedzibie Grupy Lotos odbyła się konferencja prasowa z udziałem władz spółki i władz Orlenu. Kilka godzin później przed budynkiem pojawili się pomorscy działacze Koalicji Obywatelskiej argumentujący, że sprzedaż Lotosu to błąd i zagrożenie dla regionu.

To jest zniszczenie dorobku Lotosu osłaniane hasłem, że buduje się europejski champion. To jest bzdura, bo nawet bez wykastrowanego Lotosu, ta grupa byłaby dwukrotnie mniejsza, niż najmniejszy koncern Statoil, który aspiruje do miana europejskiego championa. (…) Chodziło o budowanie państwowego monopolu – mówił Janusz Lewandowski. Lotos (…) z punktu widzenia samorządu regionalnego, to ok. 70 mln zł wpływów z podatku CIT. My nie chcemy tracić tych podatków. Nie chcemy tracić znakomitej kadry, która może się tutaj rozwijać. Nie chcemy tracić tej firmy, która przez wiele lat, jej potencjał, jej wielkość, była tutaj na Pomorzu budowana – dodawał Aziewicz.

Po chwili przed budynkiem pojawił się Daniel Obajtek z PKN Orlen witając gości pączkami.

Dla mnie to są niesamowite herezje, aż po prostu szkoda tego słuchać. Po pierwsze sprawa Energii, ta Energa jest tu i płaci podatki. Jest bardzo mocno reformowana. (…) Wszystkie podatki trafiają do budżetu Gdańska. Nie ma do tej pory jakiegokolwiek sygnału, żeby te podatki nie wracały – mówił Obajtek.

Prezes PKN Orlen nie pominął faktu, iż w 2011 roku Donald Tusk mówił, że nie widzi przeciwwskazań, aby sprzedać Grupę Lotos Rosjanom. Obajtek zauważył, że narracja głoszona obecnie przez polityków KO stoi w całkowitej sprzeczności z tym, co mówili ludzie Platformy Obywatelskiej, kiedy to ugrupowanie było jeszcze u władzy. A przypomnijmy, że plany prywatyzacji snuli zarówno Tadeusz Aziewicz, jak też Janusz Lewandowski – obaj obecni na tej konferencji i mówiący dziś, że Lotos jest ważny dla Pomorza.

Obajtek rozwiał też wszystkie wątpliwości dotyczące podatków płaconych przez gdańską spółkę.

Wszystkie podatki Energi trafiają do budżetu Gdańska. Po to kupujemy Lotos, by rozwijać przemysł petrochemiczny, by rozwijać nowoczesne technologie, by nie dublować się w badaniach i rozwoju. Musimy przejść transformację energetyczną - powtarzał swoje tezy z porannej konferencji Daniel Obajtek.

