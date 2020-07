Premier Morawiecki: jest więcej punktów niezgody niż tylko praworządność [VIDEO]

Cały czas mamy kilka nieuzgodnionych spraw: dotyczących alokacji środków, ile w dotacjach, ile w kredytach. Nawet ta podstawowa kwestia nie została ustalona - mówi premier Mateusz Morawicki

Przytacza róźnice:

Są różnice między krajami Południa i Północy (grupą skąpców). Te ostatnie chcą ograniczyć pulę dotacji do minimum i zwiększyć poziom kredytów. Także sposoby zarządzanie tymi środkami nie zostały ustalone.

Podkreśla, że Polska z zadowoleniem odnotowuje, że tzw. ETS nie jest brany pod uwagę. Cieszę się, że Rada Europejska wzięła ten aspekt pod uwagę. To źródło wysoce regresywne z punktu widzenia Polski. To bardzo ważne dla nas.

Procedura praworządności jest traktowana jako straszak. To duże ryzyko, nie tylko dla Polski. To narzędzie w ręku silniejszych państw, które mogą zacząć szantażować inne kraje. Może to dotyczyć wszystkich.